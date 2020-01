Mercato OL : le transfert de Bruno Guimaraes en excellente voie

L’OL souhaite de toute évidence boucler le transfert de Bruno Guimaraes. Selon RMC sport, une forte tendance de la venue du milieu de terrain de l'Athletico Paranaense cet hiver à Lyon se fait ressentir. Le Brésilien de 22 ans pourrait remplacer Lucas Tousart, fortement convoité par le Hertha Berlin.

Mercato OL : Quand Lyon décide de faire pression

Actif depuis plusieurs jours sur le dossier Bruno Guimaraes, les cadres de L’OL souhaitent mettre la clef sous le paillasson. À peine conclure avec le cas Karl Toko Ekambi, les voici dans le vif du sujet avec le camp brésilien. La première offre de 22 millions d’euros déposée par les pensionnaires du Groupama Stadium ne semble pas avoir convaincu les dirigeants brésiliens, lesquels attendaient 25 millions. Certaines sources affirment que les Gones ont revu leur proposition à la hausse ces dernières heures et le dossier serait tout proche de se boucler. Les mêmes sources font savoir qu’il règne un climat de confiance dans le camp lyonnais sur le transfert de Bruno Guimarães ce mercato d’hiver. Il pourrait signer un peu plus de 4 saisons pour intégrer le groupe de Rudi Garcia.

Cette décision de recruter le jeune milieu défensif brésilien pourrait devoir parer au départ de Lucas Tousart, fortement convoité par le Hertha Berlin. Le natif de Rio de Janeiro a fait 35 apparitions dans toutes les compétitions au cours de la saison 2019, marquant quatre buts et fournissant trois passes décisives.

Le cas Bruno Guimaraes, la course aux armements ?

Tout comme l’OL, de nombreuses équipes sont sur les traces du jeune Bruno Guimaraes. Rappelons que l'équipe portugaise du Benfica est la première à faire un pas pour le joueur de 22 ans. On pensait qu’elle avait jeté l’éponge juste après avoir recruté Julian Weigl pour 20 millions d'euros que non. Les Portugais ne veulent pas s'arrêter là. Arsenal aussi, par le passé, avait fait une offre et se dit prêt à revenir à la charge. De même, Chelsea a également envoyé des éclaireurs pour observer le Brésilien en action, tandis que l'Atletico Madrid nourrit la même ambition. Nous en saurons plus dans les prochains jours.