LOSC Mercato : Le départ de Thiago Maia officialisé

Après plusieurs semaines d’attente, Thiago Maia quitte le LOSC. Mercredi, le club nordiste a annoncé le départ de son milieu de terrain vers Flamengo au Brésil.

Le LOSC enfin séparé de Thiago Maia

Excellente nouvelle pour Thiago Maia. En difficulté au LOSC, le joueur vient de s’engager avec Flamengo. Le Lille OSC a annoncé le départ du milieu brésilien dans un communiqué publié sur son site officiel.

Dans son communiqué, le LOSC confirme le prêt de Thiago Maia au club brésilien. Le joueur de 22 ans est prêté à Flamengo pour 18 mois avec option d’achat. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé par Lille. En cas de revente future, le club nordiste espère toujours récupérer au moins 7 millions d’euros, soit la moitié de ce qu’il a dépensé en 2017 pour recruter l’ancien joueur de Santos.

Déjà les adieux entre Maia et le LOSC ?

Au LOSC depuis deux saisons et demie, Thiago Maia n’a jamais réussi à s’imposer chez les Dogues. Il a vu son temps de jeu s’amenuiser au fil des saisons. Le Brésilien n’a d’ailleurs joué que 4 matches et 111 minutes depuis le début de la saison. Pour Christophe Galtier, ce prêt devrait faire du bien à son milieu de terrain. En conférence de presse il y a quelques jours, le coach du LOSC s’était montré quelque peu peiné par la situation de son poulain.

Aujourd’hui au Brésil, il n’est pas certain de revoir Thiago Maia arborer encore un jour la tunique du LOSC. Ceci même s’il est encore sous contrat avec Lille jusqu’en 2022. Il a disputé 68 matches avec le LOSC pour un but et une passe décisive.