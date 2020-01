FC Nantes : Gourcuff prépare quelques surprises contre Bordeaux

Ce dimanche (17 heures), le FC Nantes accueille les Girondins de Bordeaux dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Et l'entraineur Christian Gourcuff prépare minutieusement cette rencontre tant attendue à la Beaujoire.

FC Nantes - Bordeaux : Gourcuff prépare activement la rencontre

Le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux s’affrontent ce dimanche après-midi (17h) à la Beaujoire. Une rencontre qui sera marquée par une magnifique célébration en l’honneur d’Emiliano Sala. En effet, les deux équipes ont prévu de rendre un vibrant hommage à l'attaquant argentin, décédé dans un tragique accident d’avion le 21 janvier 2019.

Canaris et Girondins ont décidé de jouer cette rencontre avec une tenue spéciale. Deux maillots inédits pour rendre hommage à Emiliano Sala. Toujours dans le cadre de cette rencontre entre le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux, un énorme tifo et une minute d'applaudissements sont prévus pour célébrer la mémoire de « cet attaquant au grand coeur ».

Mais au-delà de cette commémoration, Christian Gourcuff prépare activement cette rencontre face aux Bordelais.

Quelques surprises face aux Bordelais ?

Furieux de la performance collective de son équipe lors de la défaite (4-3) face à l’Olympique Lyonnais en Coupe de France, l’entraineur nantais avait pointé du doigt le « laxisme défensif » de ses hommes. Il compte régler cette anomalie.

Conscient de l’importance que revêt ce match face aux Girondins de Bordeaux, Christian Gourcuff préparerait alors quelques modifications au niveau de son onze de départ. Abdoulaye Dabo, Batista Mendy et Taylor Luvambo ont réintégré le groupe nantais. Ils ont pris la séance d’entrainement de ce mercredi. Des renforts inattendus pour venir à bout des visiteurs ? Rendez-vous est pris ce dimanche à la Beaujoire.