Stade Rennais Mercato : Retour au bercail imminent pour un blessé ?

Victime d’une rupture des ligaments croisés, Jakob Johansson n’a pas encore disputé la moindre minute de jeu cette saison avec le Stade Rennais. Le milieu suédois pourrait retourner dans son pays où il garde la cote.

Jakob Johansson sur le point de quitter le Stade Rennais

Après Diafra Sakho, un autre élément non utilisé par Julien Stéphan pourrait quitter le Stade Rennais cet hiver. Blessé depuis septembre, Jakob Johansson n’a encore joué aucune rencontre depuis le début de la saison. Le milieu de terrain suédois souffre d’une rupture des ligaments croisés.

Dans le dur du côté du Stade Rennais, le joueur de 29 ans pourrait se relancer dans son pays. Le tabloïd suédois Sport Expressen annonce en effet que Jakob Johansson est sur les tablettes de Göteborg (D1 suédoise). D’après la publication, des négociations auraient même déjà été entamées pour un retour du milieu en Suède.

Göteborg est un club que connaît assez bien Jakob Johansson. Le milieu de terrain y a en effet évolué pendant huit ans entre 2007 et 2015. A en croire Sport Expressen, le joueur du Stade Rennais devrait y retourner pour remplacer son compatriote Sebastian Eriksson (30 ans). Celui-ci est sur le point de rejoindre le Genoa en Italie.

Le départ de Johansson déjà acté en interne ?

Arrivé à Rennes en 2018 en provenance de l’AEK Athènes (Grèce), Jakob Johansson va quitter le Stade Rennais quoi qu'il arrive. Son contrat expire en effet l’été prochain. Le Suédois a joué 21 matches avec le club breton pour un but inscrit. Il a également remporté la Coupe de France la saison dernière avec les Rouge et Noir.

Son départ ne devrait pas poser de problème. Sans lui, Julien Stéphan est parvenu à mener Rennes sur la 3e marche du podium en Ligue 1. Le Stade Rennais compte six points de retard sur l’ OM (2e) et quatre en plus sur le FC Nantes (4e).