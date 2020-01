OGC Nice Mercato : Le dégraissage va se poursuivre à l'OGCN !

Les grandes manoeuvres sont en cours à l'OGC Nice. Bien décidés à faire le ménage dans leur effectif, les dirigeants niçois seraient tout proches de se séparer de deux nouveaux éléments.

OGC Nice : deux indésirables sur le départ

Après avoir annoncé dans les premiers jours du mercato les prêts de Racine Coly et d'Ibrahim Cissé du côté de Famalicao (Portugal), l'OGC Nice semble sur le point de conclure deux nouveaux départs.

Annoncé partant lors de ce mercato depuis maintenant quelques jours, le décevant Bassem Srarfi était suivi activement par trois clubs : Nîmes, Dijon et Zulte-Waregem. Et selon une information de Nice-Matin, c'est l'actuel huitième du Championnat de Belgique qui se serait montré le plus convaincant sur le dossier du milieu offensif tunisien, celui-ci devant tout prochainement signer chez le vainqueur de la Coupe de Belgique 2017.

Un autre indésirable de l'effectif de Patrick Vieira devrait également faire ses valises puisque le quotidien affirme que Rémi Walter devrait s'engager dans les prochaines heures avec le Yeni Malatyaspor (division 1 turque), club dans lequel évolue notamment l'ancien Nancéien Issiar Dia et l'ancien Bastiais Thiévy Bifouma. Plus apparu dans le groupe niçois depuis la première journée de Ligue 1, le milieu défensif de 24 ans aura vécu une aventure contrastée sur la Côte d'Azur, débutée en janvier 2016 et marquée par 74 matches disputés sous les couleurs de l'OGC Nice.

Prêté une demi-saison à Troyes en 2018, Walter n'aura jamais vraiment réussi à s'imposer depuis que Patrick Vieira a débarqué sur le banc azuréen et tentera donc de relancer sa prometteuse carrière - 11 sélections chez les Espoirs entre 2015 et 2016 - du côté du neuvième du Championnat de Turquie.

Reste désormais à savoir sous quel forme ces deux joueurs partiront...