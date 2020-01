OM : Paul Aldridge voulait recruter Lionel Messi

Il y a à peine une semaine, Paul Aldridge s’est fait connaître par les supporters de l’ OM en se faisant nommer conseiller de Jacques-Henri Eyraud. Mais l’Anglais aurait pu se faire connaître par les fans de l’ Olympique de Marseille beaucoup plus tôt.

OM : Aldridge avait tenté de recruter Messi par erreur

Les faits remontent à 2008. Paul Aldridge, nouveau conseiller de Jacques-Henri Eyraud à l' OM, était alors directeur des opérations à Manchester City. Le club appartient à Thaksin Shinawatra et se prépare à être racheté par un fonds d’investissement d’Abu Dhabi. Pour impressionner les bailleurs de fonds d’Abu Dhabi afin de bien vendre, Thaksin Shinawatra et son adjoint Pairoj Piempongsant décident de signer un nom XXL.

Pairoj Piempongsant passe donc un coup de fil au duo Paul Aldridge - Garry Cook. Ce dernier, alors directeur exécutif de Manchester City, a raconté l’incident au site The Athletic, fin décembre dernier.

Pairoj Piempongsant parlait à Paul Aldridge, débarqué de West Ham (à cause des transferts de Carlos Tevez et Javier Mascherano, ndlr). Avec son accent londonien, le nouveau conseiller de l’ OM a demandé à Pairoj Piempongsant de lui dire ce qu’il y avait à faire et se plaignait d’une situation qui « devient hors de contrôle ». Allongé sur une chaise longue où il se faisait masser, Pairoj Piempongsant a crié à son tour : « very messy, messy, it's getting messy », traduisez : « Oui, oui, c’est le bordel, vraiment le bordel ! »

Mais « quelque chose s'est perdu dans la traduction », Garry Cook et Paul Aldridge ont cru comprendre qu’ils devaient recruter Lionel Messi, jeune star du Barça. Les deux hommes sont dubitatifs, mais passent à l’action avec une offre de 80 millions d’euros, une folie à l’époque.

Une proposition vite parvenue à la connaissance de Dave Richards, patron de la Premier League. Ce dernier téléphone à Garry Cook dès le lendemain et lui dit : « Garry, avez-vous fait une offre pour Lionel Messi ? Soixante-dix millions de livres ? Vous êtes fou ? »

Dave Richards s’est certainement inquiété trop vite. Le Barça a refusé l’offre. Douze ans plus tard, on ne peut s’empêcher de reconnaître que les dirigeants barcelonais avaient été bien inspirés de refuser. Tout comme on souhaite à l’ OM d’avoir été bien inspiré de nommer Paul Aldridge.