Stade Rennais Mercato : ça se bouscule pour Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga n’est qu’à sa 2ème saison seulement en Ligue 1, après quelques apparitions (7) la saison dernière. Cependant, la pépite du Stade Rennais fait déjà tourner la tête de grands clubs européens, dont le FC Barcelone.

Eduardo Camavinga affole les grands d'Europe

Eduardo Camavinga a eu ses 17 ans, le 10 novembre 2019. Mais il joue en Ligue 1 et est même titulaire. Ayant la confiance du coach du Stade Rennais, il a disputé 19 matchs de Ligue 1 sur 20 en ce moment. Le jeune milieu défensif a même été titulaire 18 fois en championnat.

Il a également disputé 4 matchs en phase de poule de Ligue Europa. Le Franco-Angolais fait donc partie des joueurs clés de l’équipe du coach Julien Stéphan cette saison. On se souvient encore de son splendide but inscrit contre l’ OL à Décines. Eduardo Camavinga avait perforé la défense lyonnaise dans l’axe pour marquer l’unique but du match. C’était lors de la 18e journée du championnat disputé le 15 décembre 2019.

Grâce à ses 26 apparitions, toutes compétitions confondues, il en a mis plein aux yeux des grosses écuries. D’après les révélations du journal allemand Sport Bild, le talentueux joueur de Rennes intéresse sérieusement le Borussia Dortmund. La source croit savoir que l’équipe entrainée par Lucien Favre serait prête à débourser 50 M€ pour faire signer Eduardo Camavinga.

En plus de l’intérêt du Real Madrid évoqué dans la presse espagnole, Foot Mercato apprend que « le FC Barcelone a également activé cette piste » menant vers le joueur de 17 ans et deux mois. Le club des Blaugranas a planché sur le profil du natif de Miconje (Angola) et l’a validé d’après le site internet.

Eduardo Camavinga vers un transfert record à l'été ?

Le président du Stade Rennais peut même déjà se frotter les mains à l’idée de pouvoir réaliser une bonne opération sur le transfert de la pépite l’été prochain. En effet, pour cet hiver, le président Olivier Létang ne semble pas intéressé par un transfert d’Eduardo Camavinga.

« Eduardo Camavinga, aujourd’hui, on veut le garder. S’il y a la possibilité de le vendre à une équipe de Ligue 1 ? Oui, mais la question ne se pose pas aujourd’hui. Si on a été approché par des clubs européens ? Oui », avait répondu le dirigeant, en tout début du mercato de l’hiver. Il faut rappeler que le PSG est aussi séduit par le talent du milieu de terrain du Stade Rennais.

Eduardo Camavinga est sous contrat avec le SRFC jusqu'en juin 2022 et son coût est évalué à 35 M€ par Transfermarkt. Cependant, il peut bien être transféré au double de ce montant, à l'été, s'il poursuit sa fulgurante progression.