Mercato Nice : Patrick Vieira se débarrasse d'un indésirable

Comme pressenti, Rémi Walter a quitté l’OGC Nice. Il s’est engagé avec le club turc Yeni Malatyaspor. Indésirable au sein de l’équipe de Patrick Vieira, il a joué un seul match cette saison, en Ligue 1.

Rémi Walter transféré par l'OGC Nice au Yeni Malatyaspor

C’est désormais officiel ! L’OGC Nice a réussi à se débarrasser d’un joueur sur qui Patrick Vieira ne comptait plus. Il s’agit de Rémi Walter que le club azuréen a transféré au Yeni Malatyaspor, en Turquie. Le milieu de terrain de 24 ans a passé quatre ans chez les Aiglons. Il avait débarqué à Nice en janvier 2016 en provenance de l’AS Nancy-Lorraine.

« Formé à Nancy et passé par toutes les équipes de France de jeunes, Rémi Walter arrive à Nice au mercato hivernal de l’année 2016. Il y effectue ses premiers pas en L1 (12 apparitions), puis dispute 22 rencontres de l’exercice 2016-2017, bouclé à la 3e place par les Aiglons.

Prêté à Troyes en 2017-2018, il revient au Gym, pour une saison et demie. En tout, le gaucher polyvalent participe à 74 rencontres (toutes compétitions confondues) avec les Rouge et Noir, pour 5 buts et 1 passe décisive.

Apparu à une seule reprise cette saison, Rémi s’envole désormais vers le championnat turc. Il y rejoint les rangs du Yeni Malatyaspor, club qui a disputé les tours qualificatifs de l’Europa League l’été dernier (élimination contre le Partizan Belgrade) et qui figure en milieu de tableau de la Super Lig (9e). Le Gym lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière » a informé l’OGC Nice sur son site internet.

Rémi Walter en Turquie pour tenter de relancer sa carrière

Le seul match disputé par Rémi Walter en Ligue 1 cette saison est celui contre Amiens SC (2-1). C'était lors de la première journée du championnat, le 10 août 2019. Après une demi-saison sans quasiment jouer, il a rejoint la Super Lig pour tenter de relancer sa carrière qui a pris du plomb dans l'aile au Gym. Espérons pour l'ancien international Espoir Tricolore qu'il y parvienne.