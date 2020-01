SCO Angers : Mauvaises nouvelles pour Moulin avant l’ OM

Le SCO Angers se déplacera pour défier l’ OM samedi (17h30) lors de la 21e journée de Ligue 1. Stéphane Moulin devra composer sans son effectif au grand complet.

SCO Angers : trois absents majeurs face à l’ OM

Stéphane Moulin se demande certainement quel onze de départ aligner contre l’ OM samedi. Face à l’ogre marseillais (2ème de Ligue 1), le SCO Angers (10ème) devrait se passer des services de trois joueurs clés.

En effet, brillant depuis le début de la saison, Rayan Aït Nouri ne sera pas du déplacement au Vélodrome. Le jeune latéral gauche amiénois s’est fracturé la mâchoire et sera indisponible pendant plusieurs mois. Aussi, le SCO Angers ne pourra pas compter sur Kanga et Gomez Mancini. Selon Ouest-France, le premier, victime d’un mal du dos, « va effectuer une reprise légère jusqu’au 4 février », alors que le second (entorses cheville et genou), « est aussi à l’arrêt ».

Mais il n’y a pas que le SCO Angers qui sera privé de certains joueurs. L’ OM n’aura pas son effectif au grand complet non plus. Dimitri Payet, Bouna Sarr et Boubacar Kamara ne seront pas présents. Ces trois Olympiens, avertis contre le Stade Rennais, ont accumulé chacun trois cartons jaunes en dix matches officiels.

L’ Olympique de Marseille pourra cependant compter sur un Vélodrome bondé, où sont attendus près de 54 000 supporters, selon les informations de La Provence.