Manchester United Mercato : Pogba, son agent lâche des indices

Le long feuilleton Paul Pogba se poursuit. Ce mercredi, Mino Raiola, le célèbre agent du milieu de terrain de Manchester United a fait une annonce sur le futur de son poulain. Ce dernier est visé par le Real Madrid de Zinedine Zidane.

L'agent de Paul Pogba envoie un message à Manchester United

Priorité de Zinedine Zidane et du Real Madrid, Paul Pogba continue d’animer le marché des transferts, depuis l’été dernier. Blessé à la cheville, le français ne joue plus. Après une longue absence de trois mois, le milieu de terrain de 26 ans avait fait son retour le 22 décembre, contre Watford (2-0). Il avait même enchaîné le 26 décembre, dans le Boxing Day, contre Newcastle United (4-1).

Le champion du monde avait remplacé Scott McTominay à la pause. Mais victime d’une rechute, il est retourné à l’infirmerie des Red Devils. Pendant ce temps, le nom de Paul Pogba circule toujours à Madrid où Zinedine Zidane ne cache plus son intérêt pour lui. Et l’agent du tricolore reste à l’écoute d’une éventuelle offre des Merengues pour son protégé.

Dans un entretien avec Sky Sport, Mino Raiola laisse la porte de sortie de Manchester United ouverte. « Tout le monde sait que les objectifs des parties (Pogba et United) n'ont pas été atteints ces dernières années. Soyons honnêtes… », a-t-il lâché, dans des propos rapportés par L'Équipe.

Mino Raiola se tient prêt pour le transfert de Pogba, à l'été

En effet, l’agent de Paul Pogba n’est pas certain que ce dernier sera encore dans l’effectif de United la saison prochaine. Surtout qu’il est en froid avec ses dirigeants qui lui ont fermé la porte de sortie du club, l’été dernier.

« Il faudra donc voir cet été si Paul rentre toujours dans les plans de Manchester United et si Manchester United rentre toujours dans les plans de Paul », a glissé Mino Raiola. Paul Pogba n’a plus qu’une saison et demie de contrat à Manchester. Du coup, son représentant se tient prêt pour lui trouver un point de chute au cas où le club de Premier League souhaite son transfert.

« J'attends de mes joueurs qu'ils soient heureux et je veux que le club soit heureux. Pour le moment, il doit retrouver la santé et après mon rôle sera de rendre les deux parties heureuses, si c'est possible. Si elles ne le sont pas, il y a plusieurs façons de régler le problème », a annoncé l’agent de joueurs et d’entraineurs.

Paul Pogba était revenu chez les Red Devils le 9 août 2016, contre un montant de 105 M€ versés à la Juventus. Il est lié à Man U jusqu'au 30 juin 2021 et son tarif est toujours en hausse, soit 100 M€, d'après Trasnfermarkt.