PSG Mercato : Le dossier Sandro Tonali proche d’être bouclé ?

Sandro Tonali est régulièrement annoncé dans le collimateur du PSG. Mais la pépite du Brescia s’éloigne un peu plus du club parisien. La Juventus s’activerait pour boucler ce dossier le plus rapidement possible.

La Juventus devance PSG pour Sandro Tonali

S’il assure que le Paris Saint-Germain ne devrait pas se montrer actif sur le marché des transferts, Leonardo semble avoir une priorité pour cet hiver. Le patron de la cellule de recrutement du PSG aimerait attirer un nouveau milieu de terrain. Et pour ce faire, le directeur sportif parisien songerait à piocher du côté de la Série A italien. Un marché qu’il connait très bien.

Outre Allan (Naples) ou encore Emre Can (Juventus), le dirigeant serait sur les traces de Sandro Tonali. Auteur d’une belle saison avec le Brescia, le joueur de 19 ans a tapé dans l’œil du Paris Saint-Germain qui aimerait le recruter. Sauf que le PSG n’est pas le seul club intéressé par la pépite italienne. L’Inter Milan et Manchester City serait également sur les rangs. Mais c’est bien la Juventus qui a pris une sérieuse avance sur la concurrence.

Accord imminent entre Sandro Tonali et la Juventus ?

En effet selon les informations de Tuttosport, la Vieille Dame est passée à la vitesse supérieure pour Sandro Tonali. Le club italien voudrait boucler ce dossier le plus rapidement possible. La formation entrainée par Maurizio Sarri souhaite recruter le jeune joueur dès cet hiver et éviter que les enchères montent à l’issue de la saison. Selon la source, la Juve et Brescia discutent d'un transfert de Sandro Tonali. L'affaire n'est pas encore bouclée, mais elle serait bien avancée.

Ciblé par le Paris Saint-Germain depuis de longues dates, le milieu de terrain défensif pourrait finalement rejoindre les Bianconeris. Mais rien n’est encore acté dans ce dossier. Ce qui laisse une marge de manœuvre aux autres courtisans.