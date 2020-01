Mercato RC Lens : Un gardien de L1 dans le viseur des Sang et Or ?

Deuxième de Ligue 2 et donc en position de retrouver l'élite la saison prochaine, le RC Lens pense d'ores et déjà à celle-ci et aurait l'intention de recruter un gardien actuellement en grosse difficulté dans son club.

RC Lens : la succession de Leca est ouverte

Dans le peloton de tête depuis le début de la saison, le RC Lens montre notamment une belle solidité défensive. Troisième meilleure défense ex-aequo avec 16 buts encaissés, l'équipe de Philippe Montanier peut s'appuyer sur des défenseurs de qualité mais également sur un gardien de but irréprochable depuis son arrivée au club en 2018. Avec un seul match de championnat manqué depuis le début de la saison - pour cause de suspension - et des prestations d'une impeccable régularité, Jean-Louis Leca est l'un des gros points forts de sa formation et participe très activement à la belle saison réalisée par son club.

Âgé de 34 ans et sous contrat jusqu'en juin 2021, le Corse a souvent évoqué son envie de finir sa carrière sur son île natale, tout en affirmant que son ambition à très court terme était d'évoluer en Ligue 1 avec le RCL. Contraint par conséquent de penser d'ores et déjà à sa succession, les dirigeants lensois auraient récemment identifié une cible dont la situation en club vient soudainement d'évoluer de façon négative : Baptiste Reynet.

En difficulté avec Toulouse et lésé par l'arrivée du Croate Lovre Kalinic, l'ancien portier de Dijon a très mal vécu les agissements de ses dirigeants et se pose beaucoup de questions quant à son avenir en Haute-Garonne. D'où l'intérêt de quelques clubs pour Reynet selon L'Equipe, dont Lens mais aussi Caen.

Reste désormais à savoir si le club artésien ira au bout de ses intentions et aura le cran de mettre un numéro un bis dans les pattes de l'irréprochable Jean-Louis Leca...