OM : Reprise de la course imminente pour Thauvin

Florian Thauvin est absent avec l’ OM depuis plus de quatre mois. Mais l’ailier droit de l’ Olympique de Marseille se porte mieux et devrait reprendre la course dans les prochaines heures.

OM : Thauvin, entraînement intensif pour un retour

Florian Thauvin n’a joué qu’un seul match avec l’ OM cette saison. C’était lors de la victoire contre l’ ASSE (1-0). Le champion du monde n’avait eu droit qu’à onze petites minutes de jeu avant de se blesser à la cheville droite. Une blessure pour laquelle il s’est fait opérer à Londres par le chirurgien James Calder.

Florian Thauvin se porte mieux désormais. Selon les informations publiées par La Provence ce jeudi, l’ancien attaquant de Newcastle United va reprendre la course dans les toutes prochaines heures. Une étape qui prouve qu’un retour de l’ex-Bastiais n’est plus très loin. Un retour que l’entraîneur de l' OM André Villas-Boas prévoit d’ailleurs pour la mi-février.

Florian Thauvin, un renfort offensif pour les Phocéens ?

L’ OM ne recrutera pas cet hiver du fait de ses finances dans le rouge. Le club olympien a pourtant besoin de se renforcer. Surtout en attaque où Valère Germain, Nemanja Radonjic ou Bouna Sarr ne sont pas parvenus à faire oublier l’indisponibilité de Florian Thauvin. Un retour de ce dernier serait donc une très bonne nouvelle pour André Villas-Boas qui tiendrait ainsi un renfort offensif.

Mais la véritable interrogation concerne l'état de forme de Florian Thauvin à son retour. Après plus de quatre mois d’inactivité, rien ne dit que le retour de l’Orléanais sera forcément tonitruant comme on a tendance à le croire. Il faudra quelques matchs avant que le joueur marseillais retrouve toutes ses sensations...