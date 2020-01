Mercato PSG : avenir de Cavani, Thomas Tuchel coupe court !

Le mercato PSG est animé par les velléités de départ d' Edinson Cavani, l’attaquant uruguayen est très peu utilisé par Thomas Tuchel cette saison. Interrogé sur le possible transfert de l’ancien napolitain, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a donné une réponse diversement appréciable.

Tuchel expédie le dossier Edinson Cavani

De l’avis de médias espagnols, Edinson Cavani va quitter le PSG dans les prochains jours pour rejoindre l’Atletico Madrid. Le meilleur buteur de l’histoire du club francilien est-il aussi proche de la sortie que le pensent nos confrères espagnols ? Ce n’est en tout cas pas de la bouche de Thomas Tuchel que sortiront les précisions sur son avenir. Le technicien allemand s’est montré détaché du dossier de son joueur en conférence de presse. Il a répondu « Non, pas de nouvelles ! » à la question de savoir "s’il avait des nouvelles concernant le possible départ du buteur".

Et lors de ce même passage devant les journalistes, Thomas Tuchel a évoqué un autre sujet, la sortie des proches de l’attaquant sur le supposé manque de respect du club vis-à-vis de lui. Ses proches reprochent au coach parisien l’absence d’ Edinson Cavani lors du match contre Reims (0-3), en demi-finale de Coupe de la Ligue BKT. À ce sujet, il a expliqué : « Nous ne manquons pas de respect. Il (Edinson Cavani) l’a dit, il ne se sent pas bien avec son pubis donc ce n’était pas possible qu’il soit avec nous ».

Mercato PSG : Pourquoi Cavani veut quitter Paris

L’attaquant uruguayen est sur le départ au Paris Saint-Germain à cause de la forte réduction de son temps de jeu. Pour favoriser la montée en puissance de la nouvelle génération d’attaquants au club, Kylian Mbappé, Neymar et Icardi sont favorisés dans les choix de l’entraîneur. Edinson Cavani, qui était un joueur incontournable de l’équipe parisienne, a depuis perdu toute son influence sur le jeu. Il souhaite partir du club lors du mercato hivernal parce qu’il se sent capable d’apporter un plus à un autre club de haut niveau européen, l’Atletico Madrid plus précisément. Il préfère partir au cours de ce mois de janvier bien qu’il sera en fin de contrat avec le club de son choix.

Nouvelle offre de l' Atletico Madrid pour Cavani

Selon le quotidien espagnol As, une nouvelle offre de l' Atletico Madrid pour Cavani serait tombée. Alors que le PSG exige 30 millions d'euros avant de signer le bon de sortie de son Uruguayen, le club madrilène lui proposerait désormais 15 M€ plus 3 M€ de bonus aux Parisiens en cas de bonnes performances du joueur.

Même si Cavani veut partir et que Paris ne s'y oppose pas vraiment, il serait surprenant qu'il soit transféré cet hiver pour ce montant-là. L'attaquant parisien peut encore apporter beaucoup à un club et ses dirigeants ne le savent que très bien. Il n'est donc pour eux pas question de le brader au premier venu, ce qui pourrait les amener à refouler la nouvelle offre de l' Atletico Madrid pour Cavani.

À noter que Luis Cavani, le père de l'attaquant parisien, ancien footballeur qui portait le surnom "El Gringo", qui travaille avec son fils, a révélé le refus de 3 trois offres par le Paris Saint-Germain cet hiver. Cette dernière pourrait être la 4e parce qu'elle ne se rapproche pas vraiment des exigences des dirigeants parisiens.