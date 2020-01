AS Monaco Mercato : Stupeur, Slimani n'est pas le seul à vouloir partir !

La fin de mercato risque d'être très agitée du côté de l'AS Monaco. Déjà bien occupé par les envies de départ d'Islam Slimani, le club de la Principauté va semble-t-il devoir également gérer les états d'âme d'un autre de ses attaquants...

AS Monaco : de nombreux clubs sur les rangs pour ce flop

Les dirigeants monégasques ne savent plus où donner de la tête. Entre la recherche d'un défenseur central afin de solidifier une arrière-garde peu rassurante depuis le début de la saison et la gestion compliquée du cas Islam Slimani, les dirigeants monégasques vont vivre une intense fin de mercato hivernal.

Surtout qu'un autre dossier semble s'être tout récemment ouvert, celui de Jean-Kévin Augustin. Prêté sur le Rocher par le RB Leipzig en début de saison afin de relancer une carrière qui était à l'arrêt, le jeune international espoir (9 sélections, 5 buts) ne cumule que quelques minutes par match depuis le mois d'août (5 titularisations toutes compétitions confondues).

Logiquement insatisfait de son statut à l'ASM, l'attaquant de 22 ans ne serait par conséquent pas contre le fait de faire de nouveau ses valises cet hiver, ce qui a éveillé l'intérêt de plusieurs clubs selon une information révélée par Foot Mercato.

Le média affirme ainsi que trois clubs de Ligue 1 - l' OGC Nice, le Stade Rennais et l' ASSE - et plusieurs clubs de Championship (division 2 anglaise) se seraient récemment positionnés pour accueillir Augustin d'ici le 31 janvier, et que Monaco ne s'opposerait pas au départ de ce dernier.

Difficile en tout cas d'imaginer Monaco perdre deux de ses attaquants cet hiver...