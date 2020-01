Mercato LOSC : Victor Osimhen s’éloigne du FC Barcelone

Révélation du LOSC cette saison, Victor Osimhen a tapé dans l’oeil de clubs étrangers, dont le FC Barcelone. Les Blaugrana le visaient pour prendre la place de Luis Suarez blessé. Mais la piste se serait refroidie avec l’arrivée du nouvel entraineur Quique Setién.

Le Barça a-t-il abandonné la piste Victor Osimhen ?

Auteur de 10 buts et de 4 passes décisives en 19 matchs de Ligue 1 disputés, Victor Osimhen a attiré le regard de recruteurs sur lui. Plusieurs clubs européens, dont le FC Barcelone, ont ainsi coché son nom sur leur calepin.

Le Barça a même songé à l’avant centre du LOSC pour remplacer Luis Suarez blessé pour plusieurs mois. Son profil d’avant-centre typique plaisait bien à Ernesto Valverde. Mais le limogeage de ce dernier le 13 janvier, en plein mercato hivernal, a changé la donne en Catalone.

En effet, les Blaugrana cherchent toujours un remplaçant à leur N°9 uruguayen. Cependant, Victor Osimhen (21 ans) ne ferait plus partie de leurs pistes. Selon les révélations de Mundo Deportivo, le buteur du LOSC a été sorti de la short-list des Barcelonais.

Un profil différent de Victor Osimhen pour remplacer Luis Suarez

Désormais, ces derniers se concentreraient sur des joueurs plus expérimentés et au nom ronflant. Leur objectif étant de s’attacher les services d’un buteur qui intégrerait directement le groupe de Quique Setién, sans souci d’adaptation. Un renfort qui connait bien la Liga et qui est prêt dès cet hiver.

Le journal de sport croit savoir que même la piste menant vers Timo Werner (23 ans), attaquant du RB Leipzig, a été aussi abandonnée. Ainsi, le FC Barcelone lorgnerait sur Rodrigo (28 ans), attaquant du FC Valence pour suppléer Luis Suarez.

Le nom de Wissam Ben Yedder est également avancé. Ancien du FC Séville (2016-2019), son profil intéresserait les Catalans. L'attaquant de l'AS Monaco est l'actuel meilleur buteur de la Ligue 1 avec 14 buts inscrits en 18 apparitions. Dans l’urgence, le club catalan cherche donc un joueur qui a l’expérience de la Liga. Néanmoins, il réfléchirait au successeur de son attaquant de 32 ans pour cet été.