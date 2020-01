OM Mercato : West Ham, démenti cinglant dans le dossier Payet

Ce matin, L’Equipe a annoncé un intérêt de West Ham pour Payet, joueur de l’ OM. Mais les toutes dernières nouvelles en provenance d’Angleterre annoncent toute autre chose concernant le dossier du milieu offensif de l’ Olympique de Marseille avec les Hammers.

OM mercato : West Ham dément un retour de Payet ?

Dix-septième de Premier League, West Ham se bat désormais pour le maintien. Un objectif pour lequel David Moyes voudrait renforcer son effectif dès cet hiver. Dimitri Payet aurait alors été coché pour un retour dans l’écurie londonienne, après son départ très mouvementé en janvier 2017.

Un départ houleux pour lequel West Ham n’aurait cependant gardé aucune rancune contre le joueur de l’ OM. Pour les Hammers, il est clair que le Réunionnais, qui a déjà fait les beaux jours du club (de l'été 2015 au mois de janvier 2017), pourrait leur éviter la relégation en fin de saison. C’est clairement ce qu’annonce le quotidien sportif français ce jeudi matin.

Mais cette information ne serait pas du tout fondée. Selon Sky Sports, West Ham n’a aucune intention de recruter à nouveau Dimitri Payet. D’ailleurs, les recruteurs hammers et leurs supporters seraient toujours très remontés contre le maître à jouer de l’ OM pour son départ chaotique en janvier 2017.

Le dossier Dimitri Payet déjà remplacé à West Ham ?

D’après le média anglais, West Ham viserait une signature d’Abdoulaye Touré, milieu de terrain du FC Nantes, et non un retour de Dimitri Payet. Reste désormais à voir comment Waldemar Kita et son staff vont accueillir l’intérêt des Hammers pour leur joueur.

En revanche, on peut déjà être sûr que l’entraîneur de l’ OM André Villas-Boas sera très heureux d’apprendre que la formation de Premier League n’est nullement intéressée par un retour de Dimitri Payet...