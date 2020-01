Mercato PSG : Hertha Berlin, Draxler a tranché pour son avenir

Pas vraiment à son aise au PSG, Julian Draxler est régulièrement annoncé vers la porte de sortie. Le Hertha Berlin souhaiterait le recruter dès cet hiver. Mais le milieu offensif allemand aurait déjà tranché pour la suite de sa carrière.

Julian Draxler n’a pas l’intention de bouger du PSG

Arrivé en janvier 2017 en provenance de Wolfsbourg contre un chèque de 42 millions d’euros, Julien Draxler prend de plus en plus des allures de flop dans la capitale. L’international allemand ne parvient pas à s’imposer sous les couleurs parisiennes et ne fait pas partie des premiers choix de Thomas Tuchel. La concurrence est semble-t-elle trop forte pour le joueur.

Hier mercredi, il a livré une prestation décevante contre Reims (victoire 3-0) en coupe de la Ligue BKT. Pire, le joueur de 26 ans a été remplacé dès la pause par Ander Herrera. Un traitement spécial et un faible temps de jeu qui pousse un peu plus Julien Draxler vers la sortie. Et ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l'accueillir.

L’ancien pensionnaire de Wolfsbourg est très courtisé sur le marché des transferts. Le Hertha Berlin songerait à le rapatrier en Bundesliga. Sauf que le club allemand a tapé à la mauvaise porte. Le Parisien n’a pas l’intention de bouger. Dommage pour le club berlinois…

Une prolongation en vue pour Julien Draxler ?

En effet, L’Équipe révèle que Julien n’aurait nullement l’intention de quitter le navire parisien. Son faible temps de jeu n’a aucune incidence sur sa volonté de s’imposer au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain se sent bien au sein du club de la capitale et reste dans sa détermination à s'y imposer sur le long terme. Il envisagerait même de prolonger son contrat expirant en juin 2021 avec le PSG. Reste à savoir si les dirigeants parisiens seront prêts à renouveler son bail.

Freiné par les blessures et devancé par des concurrents plus féroces dans l’entrejeu, Julian Draxler n’a disputé que sept rencontres de Ligue 1 cette saison.