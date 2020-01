Manchester United Mercato : Solskjaer veut recruter cet hiver

Solskjaer espère utiliser le mercato hivernal pour renforcer son équipe. Le manager de Manchester United admet que la défaite face à Burnley est une très mauvaise opération pour son équipe.

Manchester United manque l’occasion de revenir à trois points de Chelsea

Manchester United aurait pu se rapprocher de Chelsea en cas de victoire face à Burnley. Malheureusement, les buts de Chris Wood (39e) et Jay Rodriguez (56e) ont offert les trois points à l'équipe de Dyche Sean. Bien qu'il ne s'agisse que de leur deuxième défaite à domicile de la saison, la frustration était évidente, à entendre le coach de Manchester United.

"Nous n'avons pas assez bien joué - ils ont été plus réalistes que nous", a déclaré Solskjaer. "C'était décevant. Dernièrement, nous avons mieux joué dans ce genre de match et nous avons dominé. Aujourd'hui, nous n'avons pas marqué le premier but et cela nous a fait perdre beaucoup de confiance. Burnley fait en sorte qu'il soit difficile de jouer contre eux. Les joueurs sont déçus mais ils ont tout donné une fois de plus - l'effort est là. Notre groupe n'a pas été assez performant et ils méritent la victoire."

Les Red Devils ont désormais le même nombre de points (34) que le club de Tottenham entrainé par José Mourinho, vainqueur de Norwich (2-1) avec le retour d’Hugo Lloris. Ces deux équipes sont à 6 points de Chelsea. Afin de remonter dans le classement, Solskjaer a décidé de recruter et de laisser partir certains joueurs avant la fin du mois de janvier.

Manchester United a déjà quelques cibles prioritaires pour se renforcer

Solskjaer est actuellement privé de ses joueurs clés : Paul Pogba et Marcus Rashford, blessés. Il doit renforcer son équipe s’il souhaite terminer la saison dans le top 4. Ainsi, selon les informations de Sky Sports, Manchester United serait prêt à payer plus de 30 millions de livres sterling pour le milieu de terrain Jude Bellingham, 16 ans, de Birmingham City. Une autre cible est Bruno Fernandes du Sporting Lisbonne. Ce dernier était déjà ciblé par les Red Devils l’été dernier. En attaque, la piste Edinson Cavani semble difficile mais Manchester United devrait faire une offre au PSG d’ici la fermeture du mercato.

Concernant les départs, la seule certitude est que Paul Pogba ne devrait pas quitter Manchester cet hiver. En grande difficulté, le club a besoin de lui.