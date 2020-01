Bordeaux : King Street, les Ultramarines en remettent une couche!

Jusqu'où ira la guerre entre la direction des Girondins de Bordeaux et les Ultramarines ? Très mécontents de la gestion de King Street, l'actionnaire principal, les supporters viennent en tout cas de remettre le feu aux poudres !

Girondins de Bordeaux : la situation dégénère de nouveau !

Mais où vont les Girondins de Bordeaux ? Après une accalmie fin 2019 liée au départ de General American Capital Partners (GACP) et aux bons résultats obtenus sur le rectangle vert, la situation est redevenue inquiétante en Gironde en ce début d'année.

Sorti des deux coupes nationales et englué dans la seconde partie de tableau en Ligue 1, le club au scapulaire éprouve également des difficultés sur le marché des transferts, malgré l'arrivée il y a quelques jours de l'ancien Rémois Rémi Oudin, et s'inquiète pour l'avenir de Paulo Sousa sur le banc bordelais.

Et les choses ne risquent pas de s'arranger suite au message publié sur Twitter par les Ultramarines, le principal groupe de supporters des Girondins de Bordeaux. En colère contre King Street, l'actionnaire principal, ceux-ci ne supportent plus de voir leur club être la risée de nombreux observateurs et ont tout simplement réclamé le départ du fonds d'investissement américain.

"Le combat aujourd’hui a changé d’objectif. Notre club est traîné dans la boue et y perd son honneur chaque jour un peu plus. FL - Frédéric Longuépée, le président-directeur général de Bordeaux - n’est qu’un problème parmi tant d’autres, KS doit partir avant qu’il ne soit trop tard. Merci à tous du soutien !"

Après une telle annonce, il est aisément imaginable que le prochain match à domicile des Girondins - contre l'OM le 2 février prochain - risque d'être extrêmement tendu dans les tribunes !