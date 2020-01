Ex-OM, Brescia : Mario Balotelli lourdement sanctionné

L’ancien joueur de l’ OM Mario Balotelli a encore fait parler de lui dimanche lors du match entre Brescia et Cagliari. Pour avoir insulté l’arbitre, l’ex-buteur de l’ Olympique de Marseille a été sévèrement sanctionné.

Ex-OM : Grosse sanction contre Mario Balotelli

Mario Balotelli a encore fait des siennes ce dimanche. L’ancien attaquant de l’ OM, aujourd’hui à Brescia, a insulté l’arbitre lors du match contre Cagliari. L’ex-attaquant de l’ OM a par ailleurs été expulsé de la rencontre.

Mais on ne parlerait pas de sanction lourde s’il n’était question que de cette expulsion. En plus du carton rouge sorti par l'arbitre, Mario Balotelli a écopé de 2 matches de suspension et d’une amende de 10 000 euros. L’ancien de l’ Olympique de Marseille ne sera donc pas présent vendredi contre le Milan AC et sa nouvelle star, Zlatan Ibrahimovic.

Un coup dur pour Brescia au regard des statistiques de l’ancien attaquant de l’ OM cette saison (5 buts en 15 rencontres de Serie A). Mais également un coup dur pour Mario Balotelli lui-même.

Pour rappel, Mario Balotelli a fait son retour en Serie A dans l'objectif de se mettre en évidence en vue d’une éventuelle convocation avec la Squadra Azzura lors de l’Euro 2020. Et c’est justement contre des équipes comme le Milan AC (ou la Juventus Turin, l’Inter Milan, l’AS Rome, le SSC Naples, la Lazio Rome…) qu’il faut se mettre en évidence…