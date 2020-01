OL, OM, Inter Mercato : La situation se complique pour Giroud

Alors qu’il est envoyé depuis de longues semaines du côté de l’Inter Milan, Olivier Giroud pourrait finalement ne pas rejoindre la Lombardie. Le club italien aurait activé une autre piste pour ce mercato hivernal.

L’Inter Milan s’éloigne pour Olivier Giroud

En fin de contrat, Olivier Giroud va quitter Chelsea cette année. Avec l’arrivée de Frank Lampard l’été dernier, il faut dire que la saison du champion du monde tricolore ne se passe pas comme prévu. Sous Maurizio Sarri, le Français disposait d’un temps de jeu considérable. Il a même joué un grand rôle dans le sacre des Blues la saison dernière en Ligue Europa. L’ancien montpelliérain a terminé meilleur buteur de la compétition avec 11 réalisations.

Malgré cela, Olivier Giroud n’est plus que troisième dans la hiérarchie des attaquants du successeur de Maurizio Sarri cette année. L’attaquant de 33 ans se retrouve ainsi relégué derrière les jeunes Tammy Abraham et Michy Batshuayi. Une situation que ne compte plus supporter le natif de Chambéry. Celui-ci a déjà fait part de ses envies de départ.

Depuis plusieurs semaines maintenant, le nom de l’ancien Gunner est associé à l’Inter Milan. Mais la direction du club lombard aurait changé d’avis au sujet d’ Olivier Giroud. Selon Sky Italia, les Nerazzurri ne comptent plus faire venir l’attaquant de Chelsea cet hiver. D’après le journal, le club italien discute actuellement avec Naples pour se faire prêter Fernando Llorente.

Le remplaçant de Giroud déjà trouvé à l'Inter ?

Arrivé libre dans les dernières heures du dernier mercato estival, l’Espagnol pourrait déjà quitter Naples. Le départ de l’ancien attaquant de Tottenham se prépare même déjà en interne à en croire Il Corriere dello Sport. Gennaro Gattuso, le coach de Naples, serait intéressé par l'attaquant de l'Udinese Kevin Lasagna.

Avec la piste Fernando Llorente, on peut dire que l’Inter Milan a tourné la page Olivier Giroud. L’attaquant français exigeait un contrat à long terme. Un bail d’au moins deux ans et demi était évoqué. Sans compter que le natif de Chambéry exigeait le même salaire que chez les Blues. Autant d’exigences que l’actuel 2e de Serie A n’était pas disposé à assouvir.

Alors que les portes de l’Inter Milan semblent se refermer, le calvaire pourrait se poursuivre pour Olivier Giroud à Chelsea. Depuis le début de la saison, il n’a joué que 7 matches pour un seul but inscrit. Sa dernière apparition sous le maillot des Blues remonte au 30 novembre 2019 lors d’une défaite (1-0) à Stamford Bridge contre le voisin West Ham.

Giroud barré par Edinson Cavani ?

Olivier Giroud aurait pu avoir un coup à jouer avec la récente blessure de Tammy Abraham. L’attaquant anglais a été touché à la cheville mardi lors du derby contre Arsenal (2-2). Mais d’après le Times, la direction des Blues auraient formulé une offre au PSG pour Edinson Cavani. L’attaquant parisien est aussi en fin de contrat au Paris Saint-Germain.

D’après le tabloïd anglais, Chelsea voudrait enrôler l’attaquant uruguayen sous forme d'un prêt jusqu’à la fin de la saison. Un montant de 6 millions d’euros est avancé avec la prise en charge totale du salaire du buteur de 33 ans. En cas d’arrivée d'Edinson Cavani chez les Blues, Olivier Giroud serait toujours condamné au banc s’il ne trouve pas de club entre temps.

Des anciens prétendants comme l’ OL, le Milan AC ou encore le Borussia Dortmund se sont déjà ravitaillés cet hiver. Karl Toko-Ekambi s’est engagé avec Lyon. Zlatan Ibrahimovic a regagné les Rossoneri, tandis que le jeune buteur norvégien Erling Haaland a signé à Dortmund. A ce rythme, les ennuis sont loin d’être terminés pour Giroud à Londres.