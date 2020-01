Mercato PSG : Tanguy Kouassi évoque son avenir

Tanguy Kouassi a été l’auteur du 4000e but du PSG, mercredi soir, en Coupe de la Ligue contre le Stade de Reims battu 3 à 0. Un but historique qui annonce la couleur sur l’avenir du défenseur central formé au Paris Saint-Germain.

Leonardo attend la décision de Tanguy Kouassi sur son avenir

Le contrat de Tanguy Kouassi au PSG prend fin en juin 2020. Et il n’est toujours pas prolongé. En, effet le jeune défenseur n’est pas certain de pouvoir exploser au sein de son club formateur, étant donné la forte concurrence à son poste. Il est en effet barré par Thiago Silva, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Abdou Diallo. Du coup, il a des envies d’ailleurs. Et cela a agacé Leonardo récemment.

« On a fait jouer des jeunes à qui il reste six mois de contrat, des joueurs pas encore majeurs. Ensuite ils sont là à dire : ‘Je pars, je ne pars pas’. On a tout fait pour ces joueurs-là. Maintenant la décision est entre leurs mains », a-t-il balancé sur La Chaîne L’Équipe.

« Ensuite il faut savoir qui veut vraiment rester à Paris. On n’a encore rien formalisé. On doit arriver au bout des négociations », a précisé Leonardo, parlant de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, tous deux en fin de contrat en juin 2020.

L’arrière et le milieu offensif sont de la même promotion et ont le même âge (17 ans). Ils sont appelés à plusieurs reprises dans le groupe pro par Thomas Tuchel cette saison. Toutefois, les deux pépites réfléchissent sérieusement à leur futur au PSG, avant de prendre la décision de prolonger leur bail ou pas.

« Il y a encore des doutes de leur côté, mais pour rester au PSG, tu ne dois pas avoir de doutes. De notre côté, on a tout fait. Tanguy Kouassi a joué en Ligue des Champions, et Adil Aouchiche en Ligue 1, parce qu’on croit en eux, mais avec le risque de les perdre dans six mois », a laissé entendre le dirigeant brésilien.

Tanguy Kouassi vers son premier contrat pro au PSG ?

Mais la donne a bien changé pour Tanguy Kouassi après son match de mercredi et surtout son but, contre le Stade de Reims, en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Ayant remplacé Marquinho blessé (à la 71e), le Tricolore U-18 a conforté l’avance du Paris Saint-Germain. Il a marqué le 3e but (77e) des Rouge et Bleu, après 6 minutes sur le terrain. Un but très symbolique, car c’est le 4000e de l’histoire du club de la capitale

« C’est une très grande joie pour moi et ça s’est vu après le but. Le 4 000e but ? Incroyable, énorme », s’est réjoui le gamin. Pour Thomas Tuchel, Tanguy Kouassi ne doit plus hésiter sur la question de son avenir à Paris. Mais plutôt signer son premier contrat professionnel avec son club formateur.

« Il a la possibilité (d’être professionnel). Il faut juste faire une signature (rires). C’est bien (le 4 000e but). Maintenant, c’est à lui (de décider) », a indiqué l’entraineur du Paris SG sur Canal +. Interrogé sur son futur, le natif de Paris ne cache pas son désir de poursuivre avec le club, à condition qu’il ait du temps de jeu.

« Est-ce que je me vois longtemps au PSG ? Ah oui, oui, bien sûr ! Si je peux jouer, ça ne me dérange vraiment pas ! », a déclaré Tanguy Kouassi. Rappelons que le RB Leipzig est intéressé par les services du jeune défenseur parisien et lui fait les yeux doux.