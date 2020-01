Ex RC Lens Mercato : Moukandjo rejoint Valenciennes (officiel) !

Le suspense a été de courte durée. Libéré du RC Lens, Benjamin Moukandjo s’est officiellement engagé avec le club de Valenciennes FC, comme cela était pressenti.

Benjamin Moukandjo, le nouvel attaquant de Valenciennes

Tout est allé très vite pour Benjamin Moukandjo. Libéré par le RC Lens depuis quelques heures, l’international camerounais (57 sélections, 8 buts) n’a pas mis beaucoup de temps pour retrouver un nouveau club. Il vient de s’engager gratuitement avec le club de Valenciennes FC.

L’actuel huitième de Ligue 2 a en effet officialisé la nouvelle mercredi sur toutes ses plateformes. Le joueur de 31 ans a signé un contrat de six mois avec le VAFC. « Benjamin Moukandjo a paraphé son nouveau contrat avec le VA. Il est désormais lié à Valenciennes FC jusqu’au 30 juin 2020 », peut-on lire dans le communiqué du club. Une bonne nouvelle pour l’ancien Rennais.

Ce transfert à Valenciennes sera l’occasion pour lui de se relancer en Ligue 2 après un passage décevant au Racing Club de Lens.

Benjamin Moukandjo poursuit son aventure en Ligue 2

En effet, Benjamin Moukanadjo a vécu une première partie de saison difficile chez les Sang et Or. En six mois, il n’a disputé que trois rencontres pour 47 minutes jouées au total sous le maillot lensois. Un véritable calvaire pour le natif de Douala.

Un traitement et un temps de jeu très faible devenu insupportable pour l’attaquant. Ce dernier a alors fait le choix de quitter le RC Lens à ce stade de la saison afin de se relancer sur d’autres terres. Les deux parties ont délibérément rompu le contrat qui les liait jusqu’au 30 juin 2020. Ce qui a profité au club entrainé par Olivier Guégan.

Le buteur de 31 ans n’a pas hésité à rejoindre le club de Valenciennes FC. Ce transfert lui permettra sans doute de retrouver plus de temps de jeu et de relancer sa carrière. Benjamin Moukandjo poursuit donc son aventure en France. Il a déjà porté successivement les maillots du Stade rennais, de l’Entente SSG, du Nîmes Olympique, de l’AS Monaco, de l’AS Nancy-Lorraine, du Stade de Reims, du FC Lorient, du RC Lens et va désormais défendre les couleurs du VAFC.