PSG : Andy Delort défie de nouveau Neymar et tacle Paredes

Andy Delort n’a toujours pas digéré son altercation avec Neymar le 7 décembre 2019. Sur les ondes de France Bleu Hérault, l’attaquant montpelliérain s’est dit impatient de retrouver la star du PSG.

Andy Delort prêt pour l’acte 2 avec Neymar

Le 1er février, le PSG reçoit le Montpellier Hérault pour la 22e journée de Ligue 1. Une rencontre qu’attend avec impatience l’attaquant du MHSC Andy Delort. L’attaquant algérien n’a pas oublié son altercation avec Neymar lors de leur dernière rencontre le 7 décembre dernier à La Mosson lors de la 17e journée du championnat. Une rencontre remportée (3-1) par Paris.

Durant le match, Andy Delort n’avait pas apprécié l’attitude de Neymar. L’attaquant de Montpellier jugeait que le Brésilien affichait un comportement hautain sur le terrain bien que le PSG avait déjà acquis le score. L’Algérien avait estimé que l’ancien Blaugrana avait une mauvaise éducation. Invité sur France Bleu Hérault, le Sétois en a remis une couche.

Un doublé pour calmer Neymar ?

Andy Delort déclare n’avoir peur de personne, encore moins de Neymar. « On verra comment il me regarde Neymar », a lâché le buteur de 28 ans. Outre le numéro 10 parisien, l’attaquant du MHSC s'en est pris à Leandro Paredes avec qui il veut aussi régler ses comptes. Pour lui, l’Argentin est « plus » hautain que son coéquipier brésilien.

Motivé à l’idée de retrouver le PSG, Andy Delort confie qu’il va tenter de mettre un doublé pour calmer Neymar et Paredes. Rendez-vous est donc pris pour le 1er février au Parc des Princes.