ASSE : Claude Puel relance la polémique Timothée Kolodziejczak

Claude Puel avait remis en cause le comportement de Timothée Kolodziejczak, après le match de l’ ASSE contre le Paris FC (3-2) en Coupe de France. Le joueur avait réagi aux accusations du coach. Ce jeudi, ce dernier a relancé la polémique, en conférence de presse.

ASSE : Claude Puel et Kolodziejczak se rendent coup pour coup

Claude Puel avait pointé l’état d’esprit de Timothée Kolodziejczak, après la victoire sur le Paris FC, en 16e de finale de la coupe de France. Le coach et manager général de l’ ASSE avait même annoncé la mise à l’écart du polyvalent défenseur.

« Vous allez le voir de moins en moins. Pourquoi ? Parce que je veux garder le bon état d'esprit de l'équipe comme j'ai vu contre le Paris FC. Vous en tirez les conclusions que vous voulez », avait déclaré l’entraineur de l’AS Saint-Étienne, après la qualification de son équipe en 8e de finale.

Mis en cause pour son manque d’investissement et « ses états d’âme », Timothée Kolodziejczak avait répondu à l’entraineur de l’ ASSE dans L’Équipe.

« Je n'accepte pas qu'il remette en cause mon intégrité professionnelle. Dire que je suis laxiste, avare de mes efforts alors que je travaille au quotidien afin de me trouver dans les meilleures conditions fait de la peine à mon entourage. Il ne m'a pas donné les raisons de ma mise sur le banc après Rennes. Je ne comprends pas. Je suis impliqué, je ne triche pas. Je ne suis pas un branleur », avait-il répliqué.

Malgré tout, l’arrière central ou latéral gauche prêté aux Verts par les Tigres UANL de Monterey avait écarté toute idée de départ de Saint-Étienne cet hiver. « Si j'ai tout mis en oeuvre pour revenir ici, ce n'est pas pour repartir en janvier, mais pour faire évoluer le club. Je vais faire le dos rond et on va voir. Je ne suis pas là pour clasher. Il peut se passer beaucoup de choses », avait-il prévenu.

Claude Puel met Timothée Kolodziejczak au défi

Claude Puel a réagi aux propos de Timothée Kolodziejczak, ce jeudi, en conférence de presse relative au match de l' ASSE contre le Nîmes Olympique (samedi). « Le joueur ( Kolodziejczak, ndlr) propose de faire évoluer le club et de respecter les supporters. Je suis rassuré », a-t-il glissé. « La prochaine fois qu’il devra jouer à un poste donné, il sera d’accord. Je n’ai pas d’autre chose à dire. Le plus important pour moi est de m’occuper de l’équipe, mais pas d’un joueur en particulier qui peut être en difficulté », a déclaré le patron du staff technique de l’AS Saint-Étienne.

Il faut indiquer que le défenseur formé à l' OL n'est pas blanchi par ses performances sportives. Il n'est plus le solide défenseur de la saison dernière. Il a marqué un seul but (en Ligue Europa), en 19 matchs disputés cette saison, toutes compétitions confondues.