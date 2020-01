AS Monaco Ligue 1 : Islam Slimani forfait face à Strasbourg

L'annonce a été faite par Robert Moreno lors de la conférence de presse d'avant match. Islam Slimani est forfait pour la réception de Strasbourg, samedi soir pour la 21e journée de Ligue 1.

Islam Slimani aurait mal à la jambe, précisément au quadriceps

Robert Moreno devra faire sans plusieurs joueurs samedi face à Strasbourg. En effet, il ne pourra pas compter sur Geubbels, Pellegri, Keita Baldé (suspendu) et Islam Slimani. Le champion d'Afrique 2019 n'entre pas vraiment dans les plans de Moreno. Toutefois, Gelson Martins sera de retour avec l'ASM samedi.

Auteur de 7 buts et 8 passes décisives depuis le début de la saison, Slimani a considérablement perdu en temps de jeu depuis l'arrivée de Moreno. D'après L'Equipe, l'international Algérien aurait des envies de départs ce mercato. Son absence ce week-end renforce encore les doutes sur sa situation.

Slimani pourrait déjà être sur le départ à l'AS Monaco

Concernant Islam Slimani, Robert Moreno avait déclaré après le match face à Saint-Pryvé Saint-Hilaire en 16es de finale de la Coupe de France : "tant que le mercato est ouvert, il y a la possibilité pour chaque joueur de partir". Le technicien espagnol ne retiendra donc pas son attaquant en cas d'offre cet hiver. Toujours selon L'Equipe, l'international algerien souhaite quitter l'ASM cet été afin de retrouver du temps de jeu. A 31 ans, l'ex-joueur de Leicester ne souhaiterait pas rester sur le banc.

Toutefois, il serait très surprenant de voir Slimani quitter l'ASM cet hiver pour plusieurs raisons. D'abord, il a de très bonnes statistiques avec 7 buts et 8 passes décisives. Il était l'un des hommes de base du Monaco version 2019/2020 de Leonardo Jardim. Ensuite, Slimani est arrivé à l'ASM à l'été 2019 et n'est absolument pas un flop au vu de ces performances. Les dirigeants du club devraient logiquement s'opposer à son départ cet hiver. Enfin, l'ASM recherche une certaine stabilité et a besoin de joueurs de qualité en cas d'indisponibilité des titulaires. Vendre Slimani serait aussi s'exposer à un risque de pénurie de bon joueur en cas de blessure grave.