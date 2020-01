Real Madrid : Bonne nouvelle pour Eden Hazard !

C’est une bonne nouvelle pour le Real Madrid. Eden Hazard se remet de sa blessure à la cuisse. L’international belge a repris l’entrainement ce jeudi et se prépare à faire son grand retour à la compétition.

Real Madrid : Eden Hazard se remet de sa blessure

Ce mercredi, le Real Madrid est allé s’imposer (3-1) face aux Unionistas de Salamanque en 16e finale de la Coupe du Roi. Et au lendemain de cette victoire, Zinedine Zidane et les Merengues ont reçu une bonne nouvelle. Eden Hazard, qui n’a plus joué depuis plus d’un mois, pourrait faire son retour à la compétition plus tôt que prévu.

Indisponible depuis fin novembre, le Diable Rouge se remet de sa blessure à la cheville. Mieux, il a participé à la séance d’entrainement ce jeudi à Valdebebas. C'est le journal Marca qui dévoile son programme du jour. Eden Hazard s'est astreint à une séance individuelle. Il était présent sur la pelouse et sa cheville blessée va mieux puisque l’attaquant madrilène a fait une séance avec le ballon. La prochaine étape pour lui sera le retour à l'entrainement collectif.

Zinedine Zidane pourrait compter sur lui face à l’Atlético Madrid

Un retour d’Eden Hazard fera beaucoup de bien à Zinedine Zidane en vue des prochaines rencontres du Real Madrid. L’ancien joueur de Chelsea pourrait être opérationnel pour le derby contre l’Atletico Madrid (samedi 1er février) et contre Manchester City en 8es de finale de la Ligue des Champions.

Pour rappel, Eden Hazard n’a plus joué depuis le 26 novembre dernier, lors du match nul (2-2) contre le Paris Saint-Germain. Il s’est blessé suite à un choc avec son compatriote Thomas Meunier.