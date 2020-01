Mercato OL : Lucas Tousart au Hertha Berlin, c’est imminent !

L’ OL et le Hertha Berlin seraient en train de finaliser le transfert de Lucas Tousart. Le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais serait du coup sur le point d’être transféré, cet hiver.

Lucas Tousart transféré au Hertha Berlin et prêté à l' OL ?

Jean-Michel Aulas ne souhaite pas se séparer de Lucas Tousart cet hiver. Et il l’avait clairement indiqué sur RMC Sport. « Ils ne partiront pas. Ce ne serait pas opportun alors qu’on cherche un certain nombre de joueurs, de se départir des meilleurs joueurs. Ce n’est pas le moment de s’affaiblir », avait-il rassuré, parlant de Lucas Tousart et Moussa Dembélé. « Nous souhaitons que Lucas Tousart reste, mais il a reçu des propositions importantes. S’il devait partir, on devra le remplacer avant », avait précisé le président de l’ OL ensuite.

Finalement, Jean-Michel Aulas aurait cédé à l’offre du Hertha Berlin estimée à 24 M€. L’Équipe croit savoir que les dirigeants de Lyon et leurs homologues allemands « finalisent, ce jeudi, le transfert du milieu défensif lyonnais ».

Le quotidien de sport s’avance même sur les termes du contrat. Il évoque « un accord financier, en passe d'être trouvé, autour d'une indemnité de 24 M€ sans bonus, assorti de 10 % sur une éventuelle plus-value à la revente ».

Cependant, la source révèle que Lucas Tousart devrait rester à l’ OL jusqu’à la fin de la saison. En effet, Jean-Michel Aulas s’accorderait en ce moment avec le Hertha Berlin, sur les modalités d’un prêt du joueur de 22 ans, pour six mois, dans la foulée de son transfert. À défaut, Lyon compte s’arranger avec le club de Bundesliga, pour trouver un accord « sous la forme d'une promesse de vente qui serait levée à l’été ».

Qu'en est-il de la piste Bruno Guimarães ?

Des informations du journal national laisse croire que le club rhodanien n’a pas trouvé le remplaçant idéal de Lucas Tousart. Or, c’était l’une des conditions de Jean-Michel Aulas pour vendre ce dernier. La source avait pourtant appris, mercredi, que l’ OL avait trouvé un accord de principe avec le club brésilien, l’Atletico Paranaense, en vue du transfert de Bruno Guimarães. Ce dernier était annoncé pour prendre la place du français, priorité du club basé à Berlin cet hiver.