Arsenal : Dani Ceballos met la pression sur son coach Arteta

En difficulté en Premier League, les affaires d'Arsenal ne semblent pas vouloir s'arranger. En effet, selon les informations de Sky Sports, le milieu de terrain d'Arsenal, Dani Ceballos étudierait la possibilité d'écourter son prêt et de retourner au Real Madrid avant la fin du mercato hivernal.

Dani Ceballos veut quitter Arsenal pour avoir plus de temps de jeu

La pépite du Real Madrid, Dani Ceballos est arrivé en prêt chez les Gunners l'été dernier. Arsenal était encore dirigé par Unai Emery et Ceballos faisait entièrement partie du projet du coach. Malheureusement, Ceballos s'est blessé le 6 novembre lors du match d'Europa League face à Vitoria Sport Clube (1-1). Et depuis, Emery a quitté le navire et Arteta a pris les commandes.

Depuis son retour de blessure, Ceballos n'a pas été utilisé par Mikel Arteta. Cette situation ne plaît pas au joueur qui a pour objectif de participer à l'Euro 2020 avec l'équipe d'Espagne. Pour être à l'Euro, il faut qu'il retrouve rapidement du temps de jeu et actuellement ce n'est pas le cas. Selon Sky Sports, l'international espagnol souhaite quitter Arsenal cet hiver pour retourner au Real Madrid et être prêté à un autre club où il aura plus de temps de jeu.

Dani Ceballos cherche une porte de sortie et met la pression à Arteta

Dixième de Premier League, Arsenal est toujours dans le ventre mou du championnat malgré le changement de coach. Avec seulement une victoire lors des 5 derniers matchs, l'équipe de Mikel Arteta se cherche encore. Ceballos pense probablement qu'il est l'une des solutions alors que son équipe peine en ce moment. Afin de mettre la pression sur son coach et le pousser à l'utiliser avant la fin du mercato, Ceballos décide de chercher une porte de sortie cet hiver. Serait-ce suffisant pour forcer Arteta à le titulariser ? Nous aurons un début de réponse lundi lors du match de FA Cup contre Bournemouth. Si Ceballos ne figure pas dans le onze entrant, il pourrait bien quitter Arsenal dans les prochains jours.