Chelsea Mercato : Inter Milan, Victor Moses rejoint Antonio Conte

C’est en Serie A, précisément à l’Inter Milan, que Victor Moses va terminer la saison. Chelsea l’a prêté, avec option d’achat. Il retrouve ainsi Antonio Conte, son ex-entraineur chez les Blues.

Après Chelsea, Victor Moses retrouve Antonio Conte à l'Inter Milan

Après un an de galère à Fenerbahçe en Turquie, Victor Moses va découvrir un nouveau championnat, précisément la Serie A. Le polyvalent ailier de Chelsea a fait l’objet d’un nouveau prêt. Il est envoyé à l’Inter Milan jusqu’à la fin de la saison 2019-2020. Cependant, son contrat est assorti d’une option d’achat fixée à 10 M€, selon la précision de L’Équipe.

Chez les Nerazzurri, l’international nigérian retrouve Antonio Conte. Ce dernier avait été son entraineur à Chelsea, entre 2016 et 2019. Sous les ordres du technicien italien, Victor Moses avait retrouvé du temps de jeu. Il était même un titulaire indiscutable et avait bouclé deux saisons pleines consécutives (2016-2017 et 2017-2018).

Mais le départ d'Antonio Conte de Londres avait entrainé la relégation du joueur de 29 ans sur le banc de touche des Blues. En manque de temps de jeu (2 matchs de Premier League disputés lors de l’exercice 2018-2019), il avait été prêté à Fenerbahçe l’été dernier. Avec les Canaris, l'attaquant ou latéral droit a fait 6 apparitions en Süper Lig cette saison. Malgré son très faible temps de jeu, il a néanmoins marqué un but et offert une passe décisive.

Victor Moses prêté par Chelsea pour la 5e fois

À l’Inter Milan, Victor Moses va connaitre son 5e prêt, après Liverpool (2013-2014), Stoke City (2014-2015), West Ham (2015-2016) et enfin au sein du club basé à Istanbul (janvier 2019 à janvier 2020). Indiquons que le natif de Kaduna (Nigeria) est sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2021. D’après Transfermarkt, Victor Moses vaut 8,5 M€ sur le marché des transferts.

Formé à Crystal Palace (2001-2007), Victor Moses a défendu les couleurs des Eagles en Championship entre 2007 et 2010, avant de connaitre la Premier League. Mais ce fut avec Wigan Athletic de 2010 à 2012. Et depuis le 24 août 2012, il appartient à Chelsea.