OGC Nice : Des retours à Nice pour la réception de Rennes

En ouverture de la 21e journée de Ligue 1, l' OGC Nice recevra le Stade Rennais vendredi soir à l'Allianz Riviera. Performant à domicile depuis quelques semaines, l'OGCN pourra de plus compter sur un groupe un peu plus fourni que ces derniers temps...

Le Nice de Patrick Vieira joue déjà gros

Depuis sa lourde défaite du 18 octobre dernier contre le PSG (1-4), l'OGC Nice affiche un excellent bilan à domicile. Victorieuse de quatre de ses cinq derniers matches de Ligue 1 disputés à l'Allianz Riviera (seuls les Girondins de Bordeaux sont repartis avec un point de Nice sur cette période), l'équipe de Patrick Vieira en a profité pour se replacer dans la course aux places européennes.

Onzièmes de Ligue 1 avant la 21e journée de Championnat mais à seulement quatre points de la quatrième place détenue pour le moment par le FC Nantes, les Aiglons, outre faire un bien meilleur parcours loin de chez eux, vont devoir également garder cette constance à domicile, et ce dès vendredi soir face au Stade Rennais.

Et pour ce faire, Patrick Vieira pourra enfin s'appuyer sur un secteur défensif dense puisque Malang Sarr et Patrick Burner figurent dans le groupe convoqué par le technicien azuréen. Indisponible depuis le début de l'année, Sarr est remis de son entorse à la cheville alors que le latéral droit, qui n'a disputé qu'une rencontre en 2020, ne souffre plus de sa contusion au bassin.

Enregistrant également le retour de suspension du précieux Pierre Lees-Melou au milieu de terrain, Vieira devra en revanche toujours se passer de Riza Durmisi (mollet), tandis qu' Hicham Boudaoui - qui monte en puissance depuis quelques semaines - est suspendu pour ce match face au troisième de Ligue 1.