ASSE : Ligue 1, Wahbi Khazri confiant pour la remontée

Wahbi Khazri a retrouvé le chemin des buts contre le Paris FC en Coupe de France. Du coup, il se permet de rêver d’une remontée spectaculaire de l’ ASSE en Ligue 1, comme lors de la deuxième moitié de la saison 2017-2018, sous l’ère Jean-Louis Gasset.

ASSE : Wahbi Khazri confirme son retour en forme

Opéré de la main en novembre 2019, Wahbi Khazri a retrouvé la compétition dans ce mois de janvier 2020. Et il a été buteur contre le Paris FC, en 16e de finale de la Coupe de France (3-2). Et cela lui donne espoir pour la suite de la saison de l’ ASSE. Avant la réception du Nîmes Olympique, ce samedi 25 janvier (20h), l’attaquant des Verts s’est montré très confiant.

Dans ses propos livrés en conférence de presse, il n’a aucun doute que l’AS Saint-Étienne va remonter au classement. Grâce au retour des blessés, notamment Denis Bouanga, Romain Hamouma, Yann MVila et William Saliba. Mais également au soutien des supporters du club ligérien. « Je n’ai disputé que deux matchs pleins depuis mon retour (de blessure), mais je me sens bien physiquement », a rassuré Wahbi Khazri.

« Je sais que je suis capable de faire beaucoup mieux, alors je travaille pour apporter le maximum en match. À moi de montrer plus de régularité et d’être décisif en match. Je doute très rarement... », a confié le polyvalent attaquant dans la suite de son propos. Le Tunisien a fait savoir qu’il est en pleine possession de ses moyens depuis son but inscrit à Paris.

Wahbi Khazri ne doute pas que l' ASSE va finir dans le Top 5

« Je viens de marquer et je suis forcément plus en confiance. Avec les retours de Romain Hamouma, Denis Bouanga et Yann M’Vila, on est capable de remonter au classement », a-t-il déclaré. L’ ASSE est 15e de Ligue 1 avant la 21e journée et compte 11 points de retard sur le podium. Mais il n’y a pas de quoi inquiéter Wahbi Khazri.

« Il ne faut pas s’inquiéter du classement actuel, comme il ne faudra pas s’emballer en cas de victoire contre le Nîmes Olympique. Il reste encore 18 matchs à disputer, ça fait beaucoup de points (54) à prendre. On a la chance de récupérer plusieurs joueurs importants et souvent décisifs. C’est une bonne chose parce qu’au complet, on est capable de faire de belles choses », a assuré le N°10 de l’AS Saint-Étienne.

Wahbi Khazri a conclu son intervention face à la presse sur un défi aux concurrents des Verts pour les places européennes. « Quand je vois les joueurs qui composent notre effectif, il y a énormément de qualité. On est capable de rivaliser avec le top 5 du championnat », a-t-il glissé. Rendez-vous au stade Geoffroy-Guichard, ce samedi, pour se convaincre ou non, des assurances du joueur stéphanois.