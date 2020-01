PSG Mercato : Atlético, mise au point de Cerezo pour Cavani

L’Atlético Madrid pourrait être le prochain club d’ Edinson Cavani. En fin de contrat au PSG, l’attaquant uruguayen pourrait rebondir chez les Colchoneros. Chose que n’infirme pas le président du club espagnol.

Appel du pied pour Edinson Cavani

Après plus de six ans au PSG, Edinson Cavani va quitter le Paris Saint-Germain d’ici la fin de la saison. L’attaquant de 32 ans n’a pas prolongé son contrat et sera donc libre de s'engager avec le club de son choix en été. Seulement, le buteur uruguayen pourrait quitter le club de la capitale dès cet hiver. Il aurait même déjà trouvé un accord avec l’Atlético Madrid.

A l’image de leur président, les Colchoneros seraient ravis de recruter Edinson Cavani. Jeudi, Enrique Cerezo s’est montré dithyrambique au sujet de sa potentielle recrue. « Est-ce que j’aimerais voir Cavani à l’Atlético ? J’aimerais voir les plus grands joueurs à l’Atlético et Cavani en est un », a-t-il confié en marge de la rencontre entre son club et Léon en Coupe du Roi.

Nouvelle offensive pour Cavani

Le dirigeant madrilène « imagine que les négociations vont continuer et qu’on ne saura rien jusqu’au dernier jour ». Les tractations sont donc encore loin d’être terminées entre le PSG et l’Atlético pour un transfert de Cavani vers Madrid. Le club espagnol a même revu à la hausse sa proposition pour El Matador.

Mercredi, le journaliste italien Nicolo Schira révélait que la direction du club espagnol a formulé une nouvelle offre pour Edinson Cavani. D’après cette source, l’Atlético Madrid aurait proposé 15 millions d’euros et 3 millions en bonus pour convaincre le PSG.