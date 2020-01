OM Mercato : Revirement dans le dossier Isaac Lihadji ?

Formé à la Commanderie et joueur très prometteur,Isaac Lihadji refuse pourtant de signer professionnel avec l’ OM. De quoi agacer les dirigeants de l’ Olympique de Marseille, qui lui ont retiré leur offre. Mais l’histoire entre le minot de 17 ans et son club formateur n’est peut-être pas finie.

OM mercato : Lihadji touché par le message d'Eyraud ?

Désigné meilleur joueur du centre de formation de l’ OM la saison dernière, Isaac Lihadji s’était effectivement montré à son avantage lors de la préparation estivale. Une performance qui avait valu au jeune ailier droit d’être régulièrement appelé par André Villas-Boas en début de saison.

L’ OM, dont la formation est au centre du projet sportif, s’était donc dépêché de proposer un contrat professionnel à Isaac Lihadji. Une affaire proche d’être bouclée en décembre dernier quand elle a été reportée en raison de la coupe du Monde U17 au Brésil.

Mais de retour de cette compétition où il avait également brillé avec 3 buts à la clé, l’international U17 tricolore n’était plus chaud pour signer. C'est d'abord André Villas-Boas qui a cessé de le convoquer avec les pros. Puis, agacé par la gourmandise de son agent Moussa Sissoko et les atermoiements d’Isaac Lihadji, Andoni Zubizarreta a décidé de rompre les négociations et de retirer l’offre de l’ Olympique de Marseille.

Mais ce mercredi, Jacques-Henri Eyraud a confié à La Provence qu’Isaac Lihadji était « encore joueur à l’Olympique de Marseille ». Le président phocéen a également semblé dire que la situation pouvait être encore sauvée si le minot montrait de l’ « envie », de la « volonté », de la « reconnaissance » et du « respect pour ce club et le maillot qu’il porte ».

Lihadji n’exclut pas de continuer avec le club phocéen

Un message qui n’est probablement pas tombé dans des oreilles de sourds du côté du clan Lihadji. Selon Foot Mercato, Isaac Lihadji et son entourage envisagent toutes les options, y compris une reprise des négociations avec l’ OM.

Voilà qui devrait faire plaisir aux supporters marseillais. Mais pas aux prétendants du jeune phocéen, à commencer par le LOSC et le Borussia Dortmund, très à cheval sur le dossier.