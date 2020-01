Real Madrid Mercato : Après Reinier, une autre pépite débarque

Les lignes bougent du côté du Real Madrid. Après le recrutement de Reinier Jesus, le club madrilène serait parvenu à mettre la main sur une autre pépite. Un dossier déjà bouclé en interne.

Une deuxième recrue hivernale pour le Real Madrid ?

La politique de recrutement du Real Madrid a changé ces dernières années. Le club madrilène, qui a l’habitude de dépenser de grosses sommes pour des superstars, mise sur de jeunes joueurs à fort potentiel. La preuve, le Real Madrid enchaine le recrutement de jeunes talents ces dernières années.

Outre Vinicius Junior ou encore Rodygo Goes, la formation merengue s’est récemment attaché les services d’un nouveau prodige brésilien. Âgé de 18 ans, Reinier Jesus a quitté le Flamengo et s’est officiellement engagé avec le Real Madrid. Le milieu offensif est lié au club jusqu’en juin 2026. Et le géant madrilène serait en passe de boucler une nouvelle pépite. Il s’agit de Hugo Vallejo.

Un dossier bouclé en interne

En effet, le journal AS révèle que l’ailier polyvalent de Malaga est sur le point de rejoindre le Real Madrid. La source explique que les différentes parties seraient déjà tombées d’accord pour son transfert à Madrid. Hugo Vallejo a refusé de prolonger son bail avec le club andalou et devrait s’engager avec la Maison-Blanche pour un contrat de trois ans, soit jusqu’en 2023. Une officialisation devrait tomber dans les prochaines heures.

Mais le joueur de 19 ans ne rejoindra pas le club madrilène cet hiver, puisqu’il sera prêté au Deportivo La Corogne jusqu’à l’issue de la saison. Un prêt qui permettra au jeune attaquant de retrouver du temps de jeu avant de rallier la capitale ibérique.