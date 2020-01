FC Nantes Mercato : Abdoulaye Touré, West Ham prépare une offre

Les lignes bougent pour Abdoulaye Touré en cette fin du mercato hivernal. Le milieu de terrain du FC Nantes attise la convoitise de West Ham. Et aux dernières nouvelles, le club britannique préparerait déjà une offre pour son transfert.

Une offensive de West Ham pour Abdoulaye Touré ?

Cette saison, Abdoulaye Touré s’est imposé comme un élément indiscutable au FC Nantes et encore plus depuis le départ de Valentin Rongier à l’Olympique de Marseille. Le joueur de 25 ans est monté d’un cran dans l’entrejeu et a été promu capitaine du navire nantais. Mais Abdoulaye Touré est susceptible de quitter le navire durant ce mercato hivernal.

Alors qu’il n’a toujours pas prolongé son bail expirant en juin 2022, le milieu de terrain est annoncé dans le collimateur de West Ham. En effet, la formation londonienne souhaite renforcer son entrejeu et aimerait s’attacher les services du nantais dès cet hiver. De là à lancer les grandes manoeuvres pour sa venue ? C’est évidemment une possibilité concrète.

Le FC Nantes prêt à laisser filer son milieu de terrain ?

En effet, plusieurs facteurs favorisent un transfert d’Abdoulaye Touré vers la Premier League. D’abord, le milieu de terrain ne cache pas ses envies d’ailleurs et West Ham apparait désormais comme un « candidat crédible » pour son transfert. C’est ce qu’explique Sky Sport.

La source assure que le club entrainé par David Moyes est bel et bien déterminé à s’attacher les services du Canari. Pour ce faire, les dirigeants britanniques seraient prêts à formuler une offre à hauteur de 15 millions d’euros pour son transfert de Nantes à Londres.

Une proposition alléchante qui sera difficile à refuser par Waldemar Kita, même si la direction nantaise souhaite conserver son capitaine cette saison. Les dirigeants du FC Nantes seront-ils réceptifs à l’offre de West Ham ? Attendons d’abord que cette supposée offre soit formulée… Les prochains jours risquent d’être très mouvementés pour Abdoulaye Touré au FC Nantes.