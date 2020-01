ASSE - Nîmes : Claude Puel annonce une très bonne nouvelle

Claude Puel a annoncé une bonne nouvelle pour l’ ASSE, avant le match de la 21e journée de Ligue 1, face au Nîmes Olympique, samedi soir.

ASSE : Puel se réjouit du retour de nombreux blessés contre Nîmes

L’ ASSE a renoué avec la victoire contre le Paris FC (3-2) en coupe de France. Claude Puel et son équipe espèrent enchaîner en Ligue 1 contre le Nîmes Olympique, ce samedi (20h). Un rendez-vous qui s’annonce sous un bon signe pour l’AS Saint-Étienne. En effet, les Verts enregistrent le retour de blessure de plusieurs joueurs décisifs, avant la venue des Crocos.

« J’espère récupérer Romain Hamouma, Denis Bouanga, Gabriel Silva, William Saliba et Yann M’Vila qui reviennent de blessure », a déclaré Claude Puel en conférence de presse d’avant-match. « Même s’il manque encore Ryad Boudebouz et Zaydou Youssouf, j’espère qu’on entre dans un cercle vertueux », s’est réjoui l’entraineur de l’ ASSE.

C’est un soulagement pour le coach et manager général du club ligérien de pouvoir récupérer des joueurs importants. Et il n’a pas caché sa joie. « Ça fait du bien de voir tous ces joueurs de retour à l’entraînement, ça nous permet d’avoir des séances avec de la qualité et de l’intensité. Je ne connais aucun club qui peut se passer d’autant de joueurs capables d’être décisifs pour leur équipe.

On a quand même été sevré de joueurs comme Wahbi Khazri, Romain Hamouma, Charles Abi ou Franck Honorat (tous des attaquants, ndlr). Leur retour donne tout de suite beaucoup plus de justesse à nos entraînements et ça profite à tout le monde. Ça introduit une concurrence et un esprit plus conquérant » a souligné Claude Puel.

Claude Puel n'est pas certain de convoquer tous les blessés

Ce dernier est certain que le retour des joueurs clés « apportera de la qualité et donnera plus de possibilités au groupe stéphanois ». C’est vendredi que l’entraineur de l’AS Saint-Étienne va dévoiler son groupe pour affronter le 19e de Ligue 1. Entre-temps, il a fait la précision suivante :

« On verra, en fonction de leur ressenti, s’ils peuvent intégrer le groupe contre Nîmes. Ce n’est pas le moment de déterminer une équipe qui ne bougera plus, alors qu’on va enchaîner les matchs. Ce qui compte, c’est que les joueurs qui reviennent soient frais et pleins d’envie ».

À noter que l' ASSE est 15e au classement de la Ligue 1 et a 11 points en moins que le Stade Rennais, sur la dernière marche du podium. Pire, l'équipe de Claude Puel a perdu ses quatre derniers matchs en championnat. C'était contre le Stade de Reims (3-1), le PSG (0-4), le RC Strasbourg (2-1) et le FC Nantes (0-2).