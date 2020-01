OL Mercato : Guimaraes, le sale coup de l'Atlético se confirme

Alors qu’il semblait destiné à rejoindre l’ OL, Bruno Guimaraes pourrait au final prendre la direction de l’Atlético Madrid. Des informations de dernières minutes révèlent que le club espagnol est passé à l’action pour le milieu brésilien.

L’Atlético entre dans la danse pour Bruno Guimaraes

Un véritable coup dur se profile pour l’ OL. Lyon semblait avoir bouclé le transfert de Bruno Guimaraes. Mercredi, L’Equipe assurait même que le club rhodanien avait conclu un accord de principe avec l’Athletico Paranaense où évolue le milieu de terrain brésilien. Seulement, l’Atlético Madrid est venu jouer les trouble-fêtes.

Comme annoncé par Globoesporte, les Colchoneros peuvent faire capoter la venue de Bruno Guimaraes à l’ OL. Le journal brésilien révélait en effet qu’une clause lie l’Athletico Paranense au club espagnol. Celle-ci donne la priorité aux Colchoneros s’ils venaient à formuler la même offre qu’un autre club intéressé par un joueur de la formation brésilienne.

L'heure du verdict pour Guimaraes

Et c’est ce qu’aurait fait l’Atlético Madrid d’après les dernières informations de Goal. Le journaliste Bruno Andrade révèle en effet ce jeudi que le club espagnol s’est aligné sur l’offre de l’ OL. A savoir une proposition de 25 millions d’euros assortie d’un intéressement de 20 % sur une éventuelle plus value. Comme celle de Lyon, l’Athletico Paranaense a accepté l’offre des Colchoneros.

Avec la décision de son club, il revient désormais à Bruno Guimaraes de trancher. Le capitaine de la sélection olympique du Brésil voudrait des garanties sur son temps de jeu selon Goal. Il faut noter qu’il pourrait en avoir du temps à Lyon.

Le club rhodanien est sur le point de perdre Lucas Tousart courtisé par le Hertha Berlin. De même, Jeff Reine-Adélaïde est forfait pour le reste de la saison. Il a donc une place à prendre aux côtés d’Houssem Aouar chez les Gones. A moins qu’il ne décide autrement.