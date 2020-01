AS Monaco : Robert Moreno se réjouit du retour de deux joueurs

Empêtrée actuellement dans les dossiers Islam Slimani et Jean-Kévin Augustin, l'AS Monaco a tout de même un match de Ligue 1 contre Strabourg à préparer. Et pour cette occasion, Robert Moreno pourra compter sur l'apport de deux joueurs qui étaient complètement tombés aux oubliettes...

Robert Moreno ne tarit pas d'éloges sur ces deux élements

Impressionnante aux Parc des Princes il y a dix jours (3-3) mais retombée sur terre trois jours plus tard en se faisant corriger à Louis-II par des joueurs du PSG revanchards (1-4), l'AS Monaco va désormais retrouver des adversaires plus abordables, et ce, dès samedi à l'occasion de la réception de Strasbourg.

En embuscade au classement, l'équipe de Robert Moreno - neuvième à trois points de la quatrième place - aurait bien besoin d'enclencher une dynamique positive dès cette rencontre afin de se replacer définitivement parmi les candidates au top 5 voire au podium.

Privé samedi de l'énigmatique Islam Slimani, l'entraîneur portugais pourra en revanche disposer de Stevan Jovetic et de Jorge, deux joueurs qui viennent de faire leur retour dans le groupe monégasque et sur qui Moreno semble apparemment beaucoup compter d'après les propos qu'il a tenus en conférence de presse.

"Ce sont deux joueurs aux situations différentes. Pour Jove, ça fait presque un an qu’il s’entraîne pour revenir. Il a les qualités pour réaliser des dernières passes. Quand il a le ballon, quelque chose peut se passer. À l’entraînement, c’est incroyable. Il peut de plus commencer à un poste et finir à un autre. Le seul problème c’est qu’il a été longtemps absent et qu’il manque de rythme [...] Jorge est un joueur exceptionnel. Il a la qualité pour être avec nous. Il fait des choses bien à tous les entraînements. Il peut me donner des solutions au poste de latéral gauche", a déclaré l'ancien sélectionneur intérimaire de l'Espagne dans des propos rapportés par ASM-SUPPORTERS.

L'un revient de blessure, l'autre de prêt

Revenu à la compétition en toute fin d'année 2019 après avoir passé huit mois loin des terrains suite à une rupture des ligaments croisés, Stevan Jovetic a disputé quatre matches depuis son retour - une seule titularisation - et entre de nouveau totalement dans la rotation offensive monégasque.

De son côté, Jorge revient d'un prêt d'un an et demi du côté de Santos. Titulaire indiscutable au poste d'arrière gauche pendant son prêt dans l'ancien club de Neymar, le Brésilien de 23 ans - titularisé en Coupe de France en début de semaine - est revenu à Monaco le 1er janvier dernier et compte bien réussir son second passage sur le Rocher. Ce sont donc deux belles solutions qui se rajoutent à l'arsenal de Robert Moreno.