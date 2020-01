Bordeaux : Christophe Dugarry se paye Frédéric Longuépée !

Persona non grata auprès des supporters des Girondins de Bordeaux, le président Frédéric Longuépée s'exprime peu dans les médias. Et ce n'est pourtant pas faute de recevoir des invitations, à l'image de celle délivrée sans succès par un certain Christophe Dugarry...

Frédéric Longuépée est attaqué de toutes parts

Longtemps incarnée par le charismatique et apprécié Jean-Louis Triaud, la présidence des Girondins de Bordeaux est désormais détenue depuis plus d'un an par Frédéric Longuépée, intronisé à ce poste au moment de la prise de pouvoir de King Street fin 2018.

Et c'est peu dire que le président-directeur général du club bordelais passe des moments difficiles depuis qu'il a endossé cette responsabilité. Sans cesse chahuté par des ultras qui lui reprochent de plus penser au business qu'aux résultats sportifs, l'homme de 54 ans est également malmené par des observateurs désabusés par le marasme dans lequel s'enfoncent les Girondins, à l'image dernièrement de Christophe Dugarry, le présentateur de Team Duga sur RMC Sport.

"Frédéric Longuépée ne veut pas venir dans Team Duga. Je suis ravi de ces gens tous surdiplômés, qui parlent très bien, qui sont très intelligents. J’aimerais beaucoup qu’ils me donnent l’autorisation de pouvoir parler avec eux, parce que c’est tellement compliqué de parler avec eux. Dans le monde des trouillards, il y en a un paquet… Là c’est dingue, que des trouillards", s'est emporté l'ancien joueur du club au scapulaire lors d'une récente émission.

Très peu présent médiatiquement, le président des Girondins de Bordeaux daignera-t-il répondre à la provocation du champion du monde 98 ? Au vu de sa situation personnelle et de celle de son club, il semble très peu probable que la réponse soit positive.