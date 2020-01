Chelsea Mercato : Surprise ! Le Barça a un plan pour Giroud

Le dossier Olivier Giroud agite le mercato hivernal. Annoncé successivement à l’ OM, à l’ OL et à l’ Inter Milan, le buteur de Chelsea serait désormais ciblé par le Barça.

Chelsea mercato : Olivier Giroud finalement au Barça ?

Opéré au genou, Luis Suarez sera absent avec le Barça pendant les 4 prochains mois. La priorité pour les recruteurs catalans, c’est donc de signer un nouveau buteur cet hiver pour combler l’indisponibilité de l’international uruguayen. Un objectif pour lequel plusieurs noms ont déjà été avancés, à savoir Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) et Wissam Ben Yedder (AS Monaco)… Mais c’est surtout le dossier Rodrigo (Valence FC) qui semble attirer le plus Josep Maria Bartomeu et son staff.

Mais les recruteurs du Barça ont suffisamment d’expérience pour savoir qu’un échec est toujours possible sur la piste menant à l’attaquant du Valence FC. Alors, les Blaugranas auraient prévu un plan B en la personne d’Olivier Giroud, buteur de Chelsea.

Une information confirmée ce vendredi par Sport. Selon le média espagnol, les Barcelonais auraient décidé de jeter leur dévolu sur le joueur de Chelsea en cas d’échec du dossier Rodrigo. Et un transfert d’Olivier Giroud est d’autant envisageable qu’il manque cruellement de temps de jeu avec Chelsea. Un club que l'ancien Montpelliérain devrait d’ailleurs quitter en fin de contrat au terme de la saison. D'où la possibilité pour le buteur français de signer avec l'écurie catalane dès cet hiver contre une indemnité de transfert très raisonnable.