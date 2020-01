Atletico Madrid : Thomas Lemar peut rejoindre Arsenal si ...

Thomas Lemar est plus que jamais sur le départ à l'Atletico Madrid. L'ex-joueur de l'ASM pourrait rejoindre Arsenal cet hiver mais à une condition.

Thomas Lemar à Arsenal avant la fin du mercato si...

Thomas Lemar est arrivé à l'Atletico Madrid en 2018 en provenance de l'AS Monaco pour un montant d'environ 70 millions d'euros. L'international Français n'a malheureusement jamais pu totalement satisfaire son coach, Diego Simeone. Ainsi, le désir actuel du joueur de changer d'air est au diapason de celui de son équipe qui souhaite se séparer de lui. Toutefois, l'Atletico Madrid a investi 72 millions d'euros sur Lemar et ne souhaite pas perdre en le laissant partir à n'importe quel prix.

Le deal dans le dossier Lemar pourrait être un prêt avec option d'achat obligatoire. Malgré tout, les dirigeants de l'Atletico Madrid ont mis une condition non négociable dans ce dossier. En effet, pour que Thomas Lemar puisse quitter l'Atletico Madrid cet hiver, le club va d'abord recruter un attaquant. Dans le cas contraire, Lemar ne devrait pas quitter Madrid cet hiver.

L'arrivée de Cavani va faciliter le départ de Thomas Lemar

Comme nous vous l'avons révélé, l'Atletico Madrid a décidé de sortir le chéquier pour recruter l'attaquant du PSG Edinson Cavani. En fin de contrat en juin prochain et désireux de partir, cette offre a de grandes chances d'être acceptée par Paris. En effet, si Cavani reste et ne quitte le club que l'été prochain, il partira libre et ne rapportera rien au champion de France. Le 18 février prochain, l'Atletico va affronter le champion d' Europe en titre, Liverpool, en 8e de finale de la Ligue des champions. Diego Simeone veut absolument se renforcer avant ce match difficile et important. Cavani serait la recrue parfaite car il a l'ADN de l'Atletico. Toutefois, pour le PSG, tranférer Cavani à l' Atletico Madrid reviendrait à renforcer un potentiel concurrent en Ligue des Champions.

En cas d'arrivée de Cavani à l'Atletico Madrid, le départ de Lemar sera facilité. Arsenal serait la destination privilégiée par Lemar, où il retrouvera d'autres français comme Matteo Guendouzi et Alexandre Lacazette. L'équipe de Mikel Arteta devra toutefois sortir le chéquier pour s'attacher les services de Lemar.