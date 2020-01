Mercato PSG : Le plan du Real pour débloquer le dossier Mbappé

C’est connu de tous, le Real Madrid rêve de recruter Kylian Mbappé du PSG. Et le club entrainé par Zinedine Zidane aurait un plan bien défini pour parvenir à ses fins.

Le Real Madrid reste en embuscade pour Kylian Mbappé

Cette saison, le Paris Saint-Germain souhaite protéger au maximum son joyau tricolore. Le club de la capitale s’active afin de prolonger Kylian Mbappé, dont le contrat expire en juin 2022. La direction parisienne voudrait le prolonger jusqu’en juin 2025. Pour inciter le joueur de 21 ans à parapher ce nouveau bail, le PSG lui proposerait un salaire annuel de 21 millions d’euros. Sauf que Kylian Mbappé ne l’entend pas de cette oreille.

Il a récemment expliqué que « c’est déjà trop tard de faire une carrière à la Lionel Messi ». Entendez par là que le Champion du monde n’a pas l’intention de s’éterniser au sein d'un même club. Il souhaite décrocher des titres sous d’autres cieux. Le Parisien vise les sommets sur le plan sportif. Des ambitions XXL qui n’ont pas échappé au Real Madrid. Le géant madrilène est prêt à tout pour l’arracher des serres du PSG, sans pour autant mettre en péril ses bonnes relations avec les autorités parisiennes.

Le Real Madrid prêt à patienter jusqu’en 2021 ?

On le sait, le Real Madrid vise Kylian Mbappé. Un intérêt réciproque puisque le jeune attaquant n’est pas insensible au charme madrilène. Son rêve à lui est de défendre un jour les couleurs merengues. De quoi aiguiser l’appétit du géant madrilène. Toutefois, le Real Madrid sait qu’il sera très difficile de recruter le numéro 7 parisien l’été prochain. C’est pourquoi les dirigeants madrilènes ambitionnent de faire preuve de patience sur ce dossier XXL.

Le journal AS révèle que le club merengue souhaiterait attendre une année de plus avant de passer à l’offensive pour le Parisien. La source explique que Kylian Mbappé devrait poursuivre la saison 2020-2021 à Paris. Mais cela pourrait être sa dernière saison avec le PSG. Selon le média espagnol, il est peu probable que le joueur de 21 ans accepte de prolonger son contrat avec le PSG. L’été 2021, le champion du monde n’aura plus qu’une année de bail et se retrouvera en position de force pour négocier son départ. Une période qui sera alors très propice pour les Merengues.

Pour éviter de voir Kylian Mabppé partir libre à l’issue de son contrat, le Paris Saint-Germain pourrait alors être dans l’obligation de conclure un transfert. Le PSG pourrait revoir ses exigences à la baisse et ainsi faciliter le transfert de Kylian Mbappé à Madrid. Mais reste à savoir si ce plan tout tracé se concrétisera...