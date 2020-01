Mercato Amiens : Serhou Guirassy proche de la Premier League

Amiens est en discussion avancée avec un club de Premier League concernant l'attaquant Serhou Guirassy. Les discussions se font autour de la forme que ce départ pourrait avoir.

Serhou Guirassy va-t-il quitter la Ligue 1 et Amiens lors de ce mercato ?

L'attaquant d'Amiens Serhou Guirassy (23 ans) devrait rejoindre la Premier League dans les prochains jours. En effet, l'ex-international français dans la catégorie U20 est ciblé par West Ham. Amiens voulait d'abord uniquement vendre son joueur aux Hammers, mais ses derniers veulent se faire prêter Guirassy. A quelques jours de la fin du mercato, Amiens serait désormais disposé à accepter l'offre de prêt avec option d'achat durant le mercato estival de West Ham, selon Sky Sports. Guirassy a seulement inscrit 4 buts cette saison avec Amiens.

Amiens est en grande difficulté en Ligue 1 cette saison. En effet, le club est actuellement 18e au classement du championnat de France avec 18 points en 20 matchs. Amiens marque peu (23 buts) et encaisse beaucoup trop de buts (39). Avec un effectif de 5 attaquants, le club a décidé de ne pas refuser d'offre raisonnable sur les joueurs qui ne sont pas considérés comme des cadres. Guirassy est arrivé à Amiens l'été dernier et pourrait quitter le club 6 mois plus tard.

Qui est Serhou Guirassy, l'attaquant d'Amiens sur le départ ?

Né le 12 mars 1996 à Arles, Guirassy est un footballeur franco-guinéen. Il évolue au poste d'avant-centre. Guirassy est repéré par le Stade Lavallois qui l'engage à l'issue de deux périodes d'essai en 2013. Ses bonnes prestations avec le Stade Lavallois lui ont valu d'intégrer l'Equipe de France U16 avec laquelle il inscrit 1 but en 4 matchs. Guirassy rejoint le LOSC Lille en 2015 (9 matchs, 1 but) avant d'être prêté à l'AJ Auxerre (16 matchs, 8 buts). Il continue aussi son parcours en Equipe de France U19 (11 matchs, 6 buts) et U20 (9 matchs, 4 buts).

Passé par le FC Cologne entre 2016 et 2019 (45 matchs, 9 buts), la carrière de Guirassy peine à vraiment décoller. De retour en Ligue 1 en juillet dernier, il devrait rejoindre la Premier League dans les prochains jours.