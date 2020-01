Mercato PSG : Manchester United lorgne une pepite du Paris SG

Outre Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche courtisés cet hiver, une autre pépite du PSG serait dans le viseur de Manchester United.

PSG : En plus de Kouassi et Aouchiche, Dina Ebimbe courtisé

En fin de contrat au PSG en juin 2020, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche sont sur les tablettes respectives du RB Leipzig et du FC Barcelone. Leonardo a évoqué récemment des discussions, en vue de la prolongation du contrat du défenseur central et du milieu offensif. Mais ils souhaitent avoir d’abord des garanties sur leur temps de jeu au Paris Saint-Germain, afin de rempiler.

Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche sont évidemment confortés à la forte concurrence au sein de l’équipe de Thomas Tuchel. Un groupe constellé de stars et joueurs confirmés, au sein duquel les deux joueurs de 17 ans n’ont pas de visibilité sur leur avenir.

Contrairement à ses coéquipiers, Dina Ebimbe est lui sous contrat avec le Paris SG jusqu’en juin 2023. Et il ne côtoie pas le groupe professionnel comme Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche cette saison. Il a été envoyé près de Paris, précisément au Havre, jusqu’en juin 2021.

Le milieu de terrain de 19 ans a fait l’objet d’un prêt dans le club de Ligue 2, l’été dernier, pour deux saisons. Il est donc clair que Dina Ebimbe n’a pas sa place dans l’équipe de la capitale. Il n’y a pourtant aucun doute sur le talent du Stains (France). Talent grâce auquel la pépite a d’ailleurs séduit Manchester United, lors de ses apparitions sous les couleurs du Havre AC.

Négociations entre le PSG et Manchester United pour Dina Ebimbe ?

Selon les informations de RMC Sport, le jeune joueur a retenu l’attention des scouts des Red Devils. La source évoque même des négociations entamées entre les parties, afin de recruter Eric Junior Dina Ebimbe au PSG. D’après la chaîne de radio française, ce ne sera pas cet hiver, mais plutôt au terme de la saison en cours. Avec le club normand, la cible des Mancuniens a disputé 18 matchs de Ligue 2. Elle a marqué 2 buts et délivré une passe décisive.