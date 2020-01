FC Nantes - Bordeaux : Gourcuff sous le charme de Paulo Sousa !

Avant le match entre le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux, Christian Gourcuff a tenu des propos élogieux envers Paulo Sousa. Le coach nantais a confié tout le bien qu’il pensait de son homologue bordelais.

Christian Gourcuff encense Paulo Sousa

Une rencontre très attendue à la Beaujoire ce week-end ! En effet, le FC Nantes accueille les Girondins de Bordeaux ce dimanche à partir de 17 heures pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Et avant ce match, Christian Gourcuff a été questionné sur son prochain adversaire. L’entraineur nantais se méfie des Girondins et a tenu à saluer le travail accompli par Paulo Sousa sur le banc bordelais.

Au micro de la radio bordelaise « ARL », Christian Gourcuff a vanté les qualités du coach bordelais. L’homme de 64 ans affirme que « Paulo Sousa est un entraineur qui a de la personnalité, c’est quelque chose qui me plait ».

Christian Gourcuff ne manque pas d’éloges et a tenu à souligner le style de jeu développé par son homologue bordelais. « Ce qui me plait, c’est qu’il y a une recherche d’un style très clair au niveau de l’organisation, du style de jeu, de la recherche », a-t-il ajouté. Voilà qui est clair, Christian Gourcuff tient Paulo Sousa en haute estime.

FC Nantes - Bordeaux : Une célébration en l'honneur d’Emiliano Sala

À noter que le match entre le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux sera marqué par une célébration en l'honneur d’Emiliano Sala, décédé il y a un an dans un tragique crash d’avion. Les Canaris et les Bordelais ont décidé de jouer cette rencontre avec des maillots inédits afin de rendre hommage à l’attaquant argentin. Des vidéos souvenirs, un tifo et une minute d’applaudissement sont consacrés à l’ancien buteur du FC Nantes. Les supporters, les joueurs, les amis... tous sont mobilisés pour rendre un vibrant hommage à Emiliano Sala.