Mercato FC Barcelone : Olivier Giroud ne rejoindra pas l'Espagne

La nouvelle de la probable arrivée d'Olivier Giroud au FC Barcelone a fait l'effet d'une bombe ce matin. Toutefois, ce transfert n'est pas à l'ordre du jour selon les informations du quotidien Le Parisien.

Olivier Giroud au FC Barcelone durant ce mercato hivernal selon Sport

Le FC Barcelone est actuellement à la recherche d'un attaquant capable de remplacer Luis Suarez blessé. L'indisponibilité de Suarez est estimée à quatre mois. La cible prioritaire du Barça pour remplacer "El Pistolero" est l'attaquant du FC Valence, Rodrigo. Le Barça affronte d'ailleurs Valence ce week-end et des discussions sur ce dossier entre les deux clubs auront sans doute lieu. Le quotidien catalan Sport a annoncé ce vendredi, la possibilité de voir arriver Olivier Giroud au Barça en cas d'échec dans le dossier Rodrigo. Mais, selon les informations toujours crédibles du quotidien Le Parisien, ce transfert ne se fera pas.

Olivier Giroud préfèrerait rejoindre l'Inter Milan

Un contrat de deux ans et demi attendrait Giroud à l'Inter Milan selon Le Parisien. L'objectif du troisième meilleur buteur de l'histoire de l'Equipe de France est de retrouver du temps de jeu. Giroud veut participer à l'Euro en juin prochain et il doit impérativement jouer afin de prouver à Didier Deschamps qu'il est toujours capable d'aider l'Equipe de France. Avec l'Inter, il aura plus de temps de jeu qu'au FC Barcelone par exemple. Le système de jeu d'Antonio Conte utilise deux avant-centres : Lautaro Martinez et Romelu Lukaku. Ce système devrait permettre à Giroud de jouer plus souvent qu'il ne le fait actuellement à Chelsea. Pour rappel, le champion du monde 2018 n'a disputé que cinq matchs avec l'équipe de Frank Lampard cette saison.

Détrôner Romelu Lukaku ou Lautaro Martinez semble impossible à l'heure actuelle. Mais, Antonio Conte était l'entraîneur d'Olivier Giroud à Chelsea et sait de quoi le Français est capable. Chelsea devrait empocher environ 4,5 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus en cas de départ de Giroud. Le transfert ne serait pas encore officialisé car l'Inter souhaite d'abord vendre Matteo Napolitano avant de recruter Giroud.