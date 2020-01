Mercato : Emre Can se rapproche sérieusement du Borussia Dortmund

Emre Can serait à deux doigts de rejoindre le Borussia Dortmund. Les deux clubs seraient actuellement en discussions avancées.

Emre Can au Borrusia Dortmund avant la fin du mois de janvier ?

Selon Sky Sports, le Borussia Dortmund négocie actuellement avec la Juventus de Turin pour le recrutement d'Emre Can durant ce mercato. Les chances de trouver un accord seraient très élevées selon la même source. Le désir du joueur de 26 ans de quitter la Juventus a joué un rôle important dans l'avancement des négociations. Concrètement, le Borussia Dortmund veut un prêt avec option d'achat.

En effet, Dortmund ne disposerait pas d'assez de moyens pour recruter Can durant ce mercato. Le prêt avec option d'achat est donc la meilleure option pour l'adversaire du PSG en 8e de finale de la ligue des champions. Dortmund a déjà recruté Julian Weigl du Benfica Lisbonne pour 20 millions d'euros et a encore besoin d'un joueur au milieu. Emre Can peut également évoluer au poste de latéral droit, une polyvalence qui est recherchée par Lucien Favre.

Emre Can veut absolument quitter la Juventus Turin cet hiver

L'international Allemand de 26 ans a plus que jamais envie de quitter la vieille dame cet hiver. En effet, l'arrivée de Maurizio Sarri n'a pas été une bonne chose pour lui. En septembre dernier, la Juventus a officialisé la liste des joueurs devant participer à la ligue des champions cette saison. C'est avec beaucoup d'amertume que l'international Allemand a appris que son nom ne figurait pas sur cette liste. Il n'a pas caché sa colère et est resté très professionnel en aidant la Juventus sur le terrain chaque fois qu'il en a eu l'occasion.

Désireux de changer d'air, le joueur aurait lui-même demandé à être transféré avec une préférence pour le Borussia Dortmund, toujours selon Sky Sports. Si ce transfert venait à se faire, ce serait une mauvaise nouvelle pour le PSG. Emre Can renforcera considérablement l'adversaire du PSG qui s'est affaibli avec la blessure de Marquinhos.