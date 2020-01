OM Mercato : Dossier Payet à West Ham, Riolo taille L’Equipe

Jeudi, L’Equipe a annoncé que West Ham était attiré par un retour de Dimitri Payet, maître à jouer de l’ OM. Daniel Riolo est très remonté contre cette information concernant un intérêt des Hammers pour le joueur de l’ Olympique de Marseille.

OM mercato : Payet, Riolo fusille L’Equipe

West Ham viserait un retour de Dimitri Payet cet hiver. L’information, divulguée par le quotidien sportif français, a été immédiatement démentie par la presse anglaise. Mais le média français est revenu à la charge ce vendredi, confirmant que le club de Premier League était réellement attiré par un retour du joueur de l’ OM. De quoi mettre Daniel Riolo en colère.

Sur les antennes de RMC Sport, le journaliste s’est d’abord félicité de la rapidité avec laquelle les tensions entre André Villas-Boas et Jacques-Henri Eyraud avaient été réglées à l' OM. Concernant Dimitri Payet et West Ham, le célèbre confrère s’est ensuite révolté contre le quotidien sportif français dont il trouve l’information non fondée. Il somme l’auteur de cette information d’ « arrêter d’emmerder l’OM quand il ne se passe rien… ». Pour Daniel Riolo, l’auteur de cette information est même « un con… » qui croit être « journaliste… ».

Mais le polémiste de la radio sportive reconnaît qu’une information infondée peut être sortie par tout le monde. Et si un jour ces confrères de la radio sportive sortent « une connerie », il ne manquera pas de les tacler.